Foto: imagoEconomica via vigilfuoco.it
Minacce 06 Feb 2026

Barletta, auto incendiata a giornalista. La solidarietà di Odg e Assostampa Puglia

L'episodio la sera del 5 febbraio 2026. I presidenti di sindacato e Ordine regionali: «Auspichiamo che le autorità competenti accertino rapidamente le cause dell'incendio, garantendo la sicurezza di chi opera nel mondo dell'informazione».

L'Ordine dei giornalisti di Puglia e l'Associazione della Stampa di Puglia esprimono «piena solidarietà» al giornalista Adriano Antonucci, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno, la cui auto è stata distrutta da un incendio la sera del 5 febbraio 2026 a Barletta.

«L'episodio, avvenuto sotto la casa del collega, desta particolare allarme anche per la possibile connessione con l’attività professionale del giornalista», rilevano sindacato e Ordine pugliesi in una nota congiunta diffusa venerdì 6 febbraio.

«La libertà di stampa e la tutela dei professionisti dell'informazione rappresentano valori irrinunciabili per la democrazia costituzionale», commentano il presidente dell'Ordine dei giornalisti Puglia Maurizio Marangelli e il presidente di Assostampa Puglia Vito Fatiguso.

«Minacciare un giornalista – aggiungono – non è un atto individuale, ma è un attacco al diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto e completo. Auspichiamo che le autorità competenti accertino rapidamente le cause dell'incendio, garantendo la sicurezza di chi opera nel mondo dell'informazione». (mf)

