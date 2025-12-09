CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Minacce 27 Gen 2026

Milano, un gruppo di spacciatori aggredisce due giornalisti Rai. La solidarietà del sindacato

I due cronisti stavano realizzando un servizio a Rogoredo per la trasmissione ‘Ore 14’.

Una troupe di 'Ore 14', programma di informazione di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stata vittima di un’aggressione a Milano. Lo riferisce l’agenzia Ansa martedì 27 gennaio 2026. «A poche ore dalla sparatoria di Milano in zona Rogoredo i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fatti, sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori - informa una nota -. Sul posto è intervenuta la polizia, presente a pochi metri dall'aggressione perché impegnata ad ultimare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118 e al quale è stata anche rubata l'attrezzatura».

Milo Infante esprime «piena solidarietà ai colleghi e la ferma condanna dell'ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile».

Ai colleghi coinvolti va la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana: ogni tentativo di imbavagliare l’informazione è inaccettabile. (anc)

@fnsisocial
Minacce
26 Gen 2026
Usa, agenti dell'Ice minacciano una troupe Rai. La solidarietà del sindacato
Minacce
17 Gen 2026
La Spezia, reporter aggrediti fuori dall’obitorio. Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti Liguria: «Giornalisti non diventino bersagli»
Minacce
14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni15 Gen 2026
Sicurezza, bozza Viminale: «Aggravante per delitti contro i giornalisti»
Associazioni03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
Internazionale27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Internazionale09 Dic 2025
Reporter senza Frontiere: 67 giornalisti uccisi nel mondo nel 2025
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits