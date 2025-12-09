Foto: ImagoEconomica/Fnsi

27 Gen 2026

Milano, un gruppo di spacciatori aggredisce due giornalisti Rai. La solidarietà del sindacato

I due cronisti stavano realizzando un servizio a Rogoredo per la trasmissione ‘Ore 14’.

Una troupe di 'Ore 14', programma di informazione di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stata vittima di un’aggressione a Milano. Lo riferisce l’agenzia Ansa martedì 27 gennaio 2026. «A poche ore dalla sparatoria di Milano in zona Rogoredo i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fatti, sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori - informa una nota -. Sul posto è intervenuta la polizia, presente a pochi metri dall'aggressione perché impegnata ad ultimare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118 e al quale è stata anche rubata l'attrezzatura».



Milo Infante esprime «piena solidarietà ai colleghi e la ferma condanna dell'ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile».



Ai colleghi coinvolti va la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana: ogni tentativo di imbavagliare l’informazione è inaccettabile. (anc)