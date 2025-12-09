CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: @_Carabinieri_
Minacce 17 Gen 2026

La Spezia, reporter aggrediti fuori dall’obitorio. Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti Liguria: «Giornalisti non diventino bersagli»

I rappresentanti dei colleghi: «Capiamo la disperazione e il dolore di parenti e amici del ragazzo ucciso in classe ma condanniamo con fermezza queste azioni violente».

«Oggi un fotografo è stato aggredito verbalmente e inseguito all'esterno dell'obitorio de La Spezia nel tentativo, da parte di diverse persone, di sottrargli la macchina fotografica. Il collega, cercando di difendere la propria apparecchiatura, è caduto a terra fortunatamente senza riportare gravi conseguenze e proprio in quel momento solo l'intervento delle Forze dell'ordine ha evitato il peggio. Sempre questa mattina diversi giornalisti, in particolare colleghi delle televisioni, sono stati aggrediti verbalmente sempre all'esterno dell'obitorio spezzino». Lo denunciano in un comunicato congiunto diffuso sabato 17 gennaio 2026 l'Associazione Ligure dei Giornalisti, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri.

La nota prosegue: «Capiamo la disperazione e il dolore di parenti e amici del ragazzo ucciso ieri in classe a La Spezia. Quanto accaduto rappresenta un fatto di una gravità inaudita. Ma i giornalisti, professionisti che garantiscono ai cittadini il sacrosanto diritto ad essere informati, non devono diventare in alcun modo e in nessuna circostanza un bersaglio. Per questo motivo – concludono Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti regionali - condanniamo con fermezza queste aggressioni subite dai colleghi mentre stavano svolgendo il proprio lavoro». (anc)

@fnsisocial
Minacce
14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
Minacce
10 Gen 2026
Corteo per Hannoun a Milano, insulti a cronista del Giornale
Minacce
07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni15 Gen 2026
Sicurezza, bozza Viminale: «Aggravante per delitti contro i giornalisti»
Associazioni03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
Internazionale27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale17 Dic 2025
Unesco: «Libertà di espressione diminuita nel mondo come non si vedeva da decenni»
Sentenze10 Dic 2025
Aggressione a giornalista de La Stampa, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino
Internazionale09 Dic 2025
Reporter senza Frontiere: 67 giornalisti uccisi nel mondo nel 2025
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits