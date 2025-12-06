Foto: archivio

14 Gen 2026

Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»

Per il sindacato dei giornalisti Rai quanto accaduto mercoledì 14 gennaio 2026 «è grave e inquietante», un fatto «inaccettabile in un Paese democratico». L'auspicio è che «la magistratura possa fare piena luce su questa schedatura».

«È grave e inquietante che qualcuno si sia permesso di redigere e diffondere liste di proscrizione di giornalisti bollandoli come sionisti. È un fatto inaccettabile in un Paese democratico, come è altrettanto grave che nei giorni scorsi una collega de Il Giornale sia stata allontanata da un corteo pro Palestina a Milano». Lo afferma, in una nota diffusa mercoledì 14 gennaio 2026, l'Esecutivo Usigrai.



«Auspichiamo che la magistratura possa fare piena luce su questa schedatura che riporta agli anni bui del terrorismo nel nostro Paese. Alle colleghe e ai colleghi - conclude il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico - la piena e fattiva solidarietà di Usigrai». (mf)