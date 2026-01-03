L’auto della troupe di Telenuovo vandalizzata (Foto: sindacatogiornalistiveneto.it)

09 Mar 2026

Padova, atto vandalico ai danni di una troupe di Telenuovo. La solidarietà di Assostampa e Odg Veneto

Sindacato e Ordine regionali: «Sul paraurti dell’auto di servizio è stata tracciata con una bomboletta spray la scritta “Giornalista terrorista”. Un gesto inaccettabile».

Il Sindacato Giornalisti del Veneto e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, in una nota diffusa lunedì 9 marzo 2026, «esprimono piena solidarietà ai colleghi di Telenuovo per l’episodio di vandalismo subito oggi in piazza delle Erbe a Padova, dove ignoti hanno danneggiato un’auto di servizio della troupe. Sul paraurti del mezzo è stata tracciata con una bomboletta spray la scritta “Giornalista terrorista”. Un gesto inaccettabile, a danno di chi svolge quotidianamente il proprio lavoro per informare i cittadini, in primo luogo perché stupido e privo di qualsiasi senso».



Ordine e Sindacato concludono esprimendo «vicinanza ai colleghi di Telenuovo e auspicano che le indagini già avviate possano rapidamente individuare i responsabili di questo gesto vile». (anc)