Una assemblea dell’Asva (Foto: da stampavaldostana.it)
Associazioni 23 Feb 2026

Asva, il 9 marzo l'assemblea per varare il nuovo Statuto e i bilanci

All’appuntamento parteciperanno da remoto la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario generale aggiunto, Matteo Naccari.

«Si terrà lunedì 9 marzo nella sede di via Laurent Martinet 43, ad Aosta, l’assemblea straordinaria dell’Associazione Stampa Valdostana per l’approvazione del nuovo Statuto. Le principali novità riguardano la trasformazione delle cariche da presidente a segretario (e da vicepresidenti a vicesegretari), per arrivare a un’omogeneità con la Fnsi e le altre Assostampa; la possibilità di riunire direttivo e assemblea in videoconferenza; la rimozione di alcune incompatibilità per i componenti del direttivo, escluso il presidente, con le cariche nella Casagit, nell’Inpgi e nel Fondo giornalisti; l’introduzione dell’istituto del referendum tra gli iscritti per decisioni di rilevanza». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale lunedì 23 febbraio 2026.

«L’assemblea – prosegue l’Asva - si riunirà in seduta straordinaria in prima convocazione alle 17 e in seconda convocazione alle 18; proseguirà poi in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci, con prima convocazione alle 17,30 e seconda convocazione alle 18,30. All’assemblea parteciperanno, collegati da remoto, la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario generale aggiunto, Matteo Naccari».

L’ordine del giorno e tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’Associazione della Stampa della Valle d’Aosta. (anc)

 Le altre news

Articoli correlati

1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
