Una assemblea dell’Asva (Foto: da stampavaldostana.it)

23 Feb 2026

Asva, il 9 marzo l'assemblea per varare il nuovo Statuto e i bilanci

All’appuntamento parteciperanno da remoto la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario generale aggiunto, Matteo Naccari.

«Si terrà lunedì 9 marzo nella sede di via Laurent Martinet 43, ad Aosta, l’assemblea straordinaria dell’Associazione Stampa Valdostana per l’approvazione del nuovo Statuto. Le principali novità riguardano la trasformazione delle cariche da presidente a segretario (e da vicepresidenti a vicesegretari), per arrivare a un’omogeneità con la Fnsi e le altre Assostampa; la possibilità di riunire direttivo e assemblea in videoconferenza; la rimozione di alcune incompatibilità per i componenti del direttivo, escluso il presidente, con le cariche nella Casagit, nell’Inpgi e nel Fondo giornalisti; l’introduzione dell’istituto del referendum tra gli iscritti per decisioni di rilevanza». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale lunedì 23 febbraio 2026.



«L’assemblea – prosegue l’Asva - si riunirà in seduta straordinaria in prima convocazione alle 17 e in seconda convocazione alle 18; proseguirà poi in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci, con prima convocazione alle 17,30 e seconda convocazione alle 18,30. All’assemblea parteciperanno, collegati da remoto, la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario generale aggiunto, Matteo Naccari».



L’ordine del giorno e tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’Associazione della Stampa della Valle d’Aosta. (anc)