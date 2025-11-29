CERCA
Fnsi 15 Dic 2025

Manovra, Fnsi: «L'informazione va finanziata tutta. No al gioco delle tre carte»

Il sindacato dei giornalisti alla vigilia della discussione sulla legge di Bilancio 2026: «I fondi per il settore vanno destinati in maniera seria alle aziende meritevoli, che hanno attenzione per i contratti collettivi di lavoro e il loro rinnovo e che rispettano norme e regolamenti dello Stato».

Tenuta occupazionale, pluralismo dell'informazione e democrazia sono in gioco in questa legge di Bilancio. Il grido d'allarme arriva da ogni settore dell'editoria: da quella cartacea all'emittenza radiofonica e televisiva fino alla Rai. I tagli delle risorse rischiano di avere conseguenze devastanti sull'intero comparto.

La Fnsi ritiene che l'informazione debba essere sostenuta e finanziata in modo corretto e che la legge di Bilancio non possa trasformarsi ogni volta in un gioco delle tre carte, sempre a discapito dell'articolo 21 della Costituzione. Non è sottraendo soldi all'emittenza radiofonica e televisiva che si aiuta l'informazione e non è neppure togliendo risorse alla carta stampata che si sostiene il pluralismo.

A nessuno sfugge la delicatezza e la complessità del momento, ma la Fnsi ritiene che i fondi destinati all'informazione nel suo complesso non possano essere erosi, ma che debbano essere destinati in maniera seria alle aziende meritevoli, che hanno attenzione per i contratti collettivi di lavoro e il loro rinnovo e che rispettano le norme e i regolamenti dello Stato. Stato che deve porsi al più presto i temi di una completa revisione delle leggi che disciplinano il settore e di un aumento serio del sostegno all'informazione di qualità, perno della democrazia, così come sta avvenendo in tutti i Paesi europei.

I giornalisti, in ogni settore, restano il core business dell'informazione e i finanziamenti devono servire a sostenere l'occupazione, non gli utili delle aziende. (mf)

Fnsi
09 Dic 2025
Equo compenso per i giornalisti, Fnsi: «Avanti con il tavolo al Die»
Fnsi
29 Nov 2025
Fnsi, Usigrai e Ungp: «Adesione altissima allo sciopero grazie all'impegno collettivo della categoria»
Fnsi
29 Nov 2025
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
