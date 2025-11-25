CERCA
Foto: ifj.org
Internazionale 02 Gen 2026

Ifj: «Altri 17 reporter uccisi a dicembre, in tutto il 2025 sono stati 128»

La Federazione internazionale ha pubblicato l'ultimo dell'anno l'aggiornamento del rapporto presentato in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre.

La Federazione internazionale dei giornalisti ha pubblicato il 31 dicembre l'aggiornamento del report sui giornalisti uccisi nel 2025: con ulteriori 17 casi confermati dopo il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani in occasione della quale era stato presentato il rapporto, il numero degli operatori dei media che in tutto il mondo hanno pagato con la vita la dedizione alla professione è dunque salito a 128, fra cui dieci donne.

Ancora una conferma, qualora ve ne fosse bisogno, di quanto il 2025 sia stato «un anno particolarmente mortale per il giornalismo», mentre «continua a prevalere l'impunità», lamenta il sindacato mondiale sul proprio sito web, che torna a denunciare «il persistente fallimento delle autorità nella protezione dei lavoratori dei media» e chiede «azioni immediate e decisive per porre fine alla violenza e assicurare i responsabili alla giustizia».

PER APPROFONDIRE
I dati del rapporto pubblicato dalla Ifj in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani 2025 sono disponibili qui. (mf)

Internazionale
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
