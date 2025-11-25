CERCA
L'appello sul sito web del Collegio nazionale dei giornalisti venezuelani
Internazionale 31 Dic 2025

Venezuela: Ong e sindacati chiedono la libertà per 22 giornalisti detenuti

Tra loro figurano la cronista Nakary Ramos e il marito Gianni González, arrestati da oltre otto mesi mentre stavano realizzando un servizio informativo e accusati di istigazione all'odio e diffusione di notizie false.

Organizzazioni per la difesa della libertà di stampa hanno chiesto al governo venezuelano la liberazione immediata e incondizionata di 22 giornalisti e altri operatori della comunicazione detenuti, definendo gli arresti «arbitrari» e gravemente carenti sotto il profilo delle garanzie di legge. In una nota riportata dall’agenzia Ansa martedì 30 dicembre 2025, l'Alleanza regionale per la libera espressione e l'informazione ha denunciato violazioni sistematiche del giusto processo, tra cui sparizioni forzate temporanee, negazione dell'accesso ad avvocati di fiducia, periodi di incomunicabilità, mancanza di assistenza medica e assenza di informazioni ufficiali sui procedimenti giudiziari.

Tra i detenuti figurano la giornalista Nakary Ramos e il marito Gianni González, arrestati da oltre otto mesi mentre stavano realizzando un servizio informativo e accusati di istigazione all'odio e diffusione di notizie false. Nell'elenco compaiono anche noti professionisti e attivisti dell'informazione, tra cui Roland Carreño, Biagio Pilieri e Nicmer Evans.

Secondo l'Alleanza, in Venezuela la repressione del dissenso si traduce in un ricorso sempre più esteso alla giustizia penale come strumento per scoraggiare la critica pubblica e alimentare l'autocensura. Il Collegio nazionale dei giornalisti ha inoltre sollecitato l'adozione di misure umanitarie per i detenuti, segnalando in particolare le condizioni di salute critiche di Pilieri, recluso da 16 mesi nella sede del Sebin all'Helicoide. (anc)

Internazionale
30 Dic 2025
Siria, l'Ifj chiede il rilascio immediato del giornalista Firas Al - Barjas
Internazionale
27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale
24 Dic 2025
Ifj: «Israele prolunga la legge contro i media stranieri 'che danneggiano la sicurezza dello Stato'»
