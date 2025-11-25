CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: google.com/maps
Internazionale 30 Dic 2025

Siria, l'Ifj chiede il rilascio immediato del giornalista Firas Al - Barjas

Il cronista «è stato arrestato dalle Forze Democratiche Siriane davanti al suo posto di lavoro a Raqqa il 15 dicembre 2025».

«Firas Al-Barjas, giornalista di Sawt Al-Hayat Radio, è stato arrestato dalle Forze Democratiche Siriane davanti al suo posto di lavoro a Raqqa, nel nord della Siria, il 15 dicembre. Non gli è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per il suo arresto e gli è stato negato l'accesso alla sua famiglia o al suo avvocato». Lo denuncia l’Ifj sul suo sito web martedì 30 dicembre 2025.

L'Unione dei giornalisti siriani (Sju) ha commentato: «La libertà di stampa è un diritto intrinseco e indivisibile e non deve essere soggetta ad alcuna considerazione politica o di sicurezza. La dignità e la sicurezza dei giornalisti sono responsabilità di tutte le autorità e delle forze che esercitano il controllo sul territorio».

L'Associazione dei giornalisti siriani (Sja) ha sottolineato che «la necessità di rispettare la libertà di espressione e il lavoro dei media in tutte le regioni siriane e di porre fine alle pratiche che portano a mettere a tacere le voci dei giornalisti o a intimidire gli operatori dei media».

Il segretario generale dell'Ifj, Anthony Bellanger, ha dichiarato: «In un momento in cui i giornalisti siriani lavorano instancabilmente, spesso a rischio personale, per ricostruire un panorama mediatico libero, indipendente e credibile, la detenzione di Firas Al-Barjas e gli attacchi ad altri professionisti dei media inviano un messaggio agghiacciante. Siamo al fianco dei nostri affiliati siriani - ha concluso - nell'esortare le Sdf a rilasciare immediatamente Firas Al-Barjas, a garantire la sua incolumità fisica e legale e a garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i giornalisti del Paese, al fine di sostenere la stampa libera e indipendente che i siriani meritano». (anc)

@fnsisocial
Internazionale
27 Dic 2025
Lima, giornalista muore dopo attentato. Il sindacato nazionale: «Anno disastroso per la libertà di stampa in Perù»
Internazionale
24 Dic 2025
Ifj: «Israele prolunga la legge contro i media stranieri 'che danneggiano la sicurezza dello Stato'»
Internazionale
20 Dic 2025
Gaza: arrivati in Italia due giornalisti vincitori del premio di Archivio Disarmo, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Appelli10 Dic 2025
'La stampa internazionale entri a Gaza!': inviato l'appello a Meloni e von der Leyen
Iniziative03 Dic 2025
Libertà di stampa, da Bari l'appello di Ifj e Fnsi: «L'informazione nel mondo è a rischio, tutelare i diritti dei cittadini»
Iniziative02 Dic 2025
'Informazione sotto attacco nel mondo', riunione del comitato esecutivo dell’Ifj a Bari
Fnsi29 Nov 2025
Sciopero, la vicinanza di Efj e Ifj alla Fnsi e ai i giornalisti italiani
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits