Franco Donarelli (Foto: da assostampasicilia.it)

03 Gen 2026

Addio a Franco Donarelli, vignettista di Repubblica e L’Ora. Il cordoglio dell’Assostampa Sicilia

Il disegnatore è morto a Palermo all’età di 80 anni sabato 3 gennaio 2026.

«È morto questa mattina a Palermo all'età di 80 anni il vignettista Franco Donarelli, uno dei più attivi protagonisti di Satyricon, l'inserto umoristico di Repubblica negli anni '80». Lo rende noto sul suo sito web l’Assostampa Sicilia sabato 3 gennaio 2026.



Il sindacato regionale prosegue nel ricordo del vignettista che aveva collaborato anche con l’Ora: «Ciociaro di Sora, palermitano di adozione, Donarelli nella sua stringata autobiografia scriveva di «essere emigrato al Sud e di essere stato fregato dal mal d’Africa». A Palermo era arrivato da Roma nel marzo del ’67 per la festa della matricola, come studente di Ingegneria. Nel capoluogo siciliano incontrò l'insegnante Irene La Pica e due anni dopo la sposò, mettendo radici. Dopo la laurea in ingegneria fu assunto nello studio Incorpora, uno dei più qualificati studi tecnici dell'Isola. Tra un progetto e l'altro, Donarelli si dilettava con la grafica d'arte».



L’Assostampa conclude porgendo le condoglianze ai familiari di Franco Donarelli. (anc)