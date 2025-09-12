Casagit Salute ha confermato anche per il 2026 l'intervento di solidarietà che prevede agevolazioni contributive per i familiari (figli, coniuge o convivente) legate all'Isee, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
In particolare:
con Isee compreso fra 0 e 6.000 euro è prevista una riduzione del 30%;
con Isee compreso fra 6.001 e 12.000 euro la riduzione è del 20%;
con Isee compreso fra 12.001 e 15.000 euro la riduzione prevista è del 10%.
Per accedere alle riduzioni sarà necessario caricare la certificazione Isee nella propria Area riservata dal 10 gennaio al 28 febbraio 2026.
La richiesta potrà essere inviata esclusivamente tramite questa modalità. I documenti trasmessi attraverso altri canali - ricorda la Mutua in una mail inviata ai soci il 2 gennaio - non potranno essere presi in considerazione.
Per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto, il Servizio di assistenza ai soci è a disposizione al numero 800548831 o via e-mail a assistenza@mail.casagit.it.