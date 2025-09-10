La sala Walter Tobagi della Fnsi

10 Mar 2026

'Cinema Indipendente, per un nuovo Umanesimo del cinema', il 18 marzo corso di formazione in Fnsi

L'incontro, organizzato dai Sindacato Cronisti Romani, intende illustrare come costruire nuovi spazi e percorsi di comunicazione in quell’area culturale che si pone in antitesi con quello che viene indicato come il sistema o il mainstream. Appuntamento dalle 9.30 in sala Walter Tobagi.

Appuntamento col mondo della 'settima arte' mercoledì 18 marzo 2026 in Fnsi. 'Cinema Indipendente, per un nuovo Umanesimo del cinema. Come costruire nuovi spazi e percorsi di comunicazione' è il titolo del corso di formazione organizzato dal Sindacato Cronisti Romani in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure, 54 – primo piano) a Roma dalle 9.30 alle 13.30.



Il corso, gratuito e solo in presenza, si prefigge di affrontare e delineare il settore del cinema indipendente, ovvero di quell’area culturale che si pone in antitesi con quello che viene indicato come il sistema o il mainstream. Parallelamente si svilupperà anche un’analisi e una riflessione sul ruolo dell’informazione giornalistica che di cinema indipendente si occupa.



In primo piano ci saranno interventi di esperti del settore che porranno l’attenzione su cosa si debba intendere per cinema indipendente, le sue caratteristiche specifiche, il mondo che intorno ad esso si muove, gli aspetti organizzativi ed anche economici, con il presidente nazionale di Confartigianato Audiovisivo e Cinema Corrado Azzollini, con Francesco Virga presidente dell’Associazione Documentaristi Italiani e con gli esperti di settore Stefano Iannacone e il critico Stefano Coccia.



Gli spazi e i percorsi dell’informazione saranno sviluppati attraverso l’occhio di chi si impegna nel settore con la giornalista Isabel Russinova, di chi ne parla in termini di comunicazione, come Francesca Pierleoni giornalista culturale dell’agenzia Ansa. Particolare attenzione sarà anche dedicata agli aspetti deontologici sia nel quadro dei principi generali sia in quello della tutela delle persone con il giornalista Roberto Mostarda, già presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e segretario del Sindacato Cronisti Romani.



A moderare i lavori il giornalista Rodolfo Martinelli Carraresi, vice presidente dell’Associazione Stampa Romana e consigliere Scr che introdurrà i lavori con i saluti istituzionali della Fnsi e dell’Associazione Stampa Romana.



Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro lunedì 16 marzo. AI partecipanti quattro crediti. (mf)