Donald Trump (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Feb 2026

‘Breaking news. Trump come stress test delle istituzioni democratiche’: il 27 marzo corso in Fnsi

Il seminario si terrà dalle 9:30 alle 13:30 in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma). La partecipazione garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione: iscrizioni aperte fino al 22 marzo.

Si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 dalle 9:30 alle 13:30 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) il corso di formazione ‘Breaking news. Trump come stress test delle istituzioni democratiche: fenomeno mediatico o politico?’, organizzato in collaborazione con ForMedia.



Il seminario propone di interrogarsi su Trump non solo come soggetto di cronaca, ma come caso di studio centrale per il giornalismo contemporaneo. Siamo di fronte a un fenomeno prevalentemente mediatico, costruito e amplificato dalle logiche dell'attenzione, dell'audience e della disintermediazione digitale? Oppure a un fenomeno eminentemente politico, che ha deciso in modo strutturale sul funzionamento delle istituzioni democratiche, sul linguaggio del potere e sul rapporto tra verità, consenso e leadership?



Attraverso l'analisi delle breaking news, delle strategie comunicative e delle risposte dei media, il corso intende fornire strumenti critici per riconoscere i meccanismi di stress istituzionale, distinguere tra spettacolarizzazione e sostanza politica, e ridefinire il ruolo del giornalista in contesti di alta polarizzazione.



L'obiettivo non è solo comprendere Trump, ma comprendere meglio il giornalismo chiamato a raccontare il potere quando il potere stesso diventa un evento mediatico permanente.



Previsti i saluti iniziali di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, mentre a moderare l’incontro sarà il consigliere nazionale Tommaso Polidoro.



Di seguito l’elenco delle relazioni:

Stefano Polli (editorialista agenzia Ansa) – ‘L’America di Trump porta il mondo in un territorio sconosciuto, il ruolo della stampa’;

Domitilla Savignoni (conduttrice Tg5) – ‘Donald Trump e la verità alternativa: quando la narrazione diventa stress test per la democrazia’;

Andrea Margelletti (presidente del Ce.S.I. - Centro studi Internazionali) – ‘Le priorità strategiche della presidenza Trump’;

Flavia Giacobbe (direttrice responsabile "Formiche") –‘Il fattore Trump visto dall’Europa’;

Patrizio Nissirio (ANSAmed - ricercatore in studi americani) – ‘Trump e le radici della democrazia americana’;

Lucio Martino (analista politico freelance) – ‘Oltre la narrativa democratica della crisi democratica: la presidenza Trump come ripristino dell’equilibrio tra i poteri costituzionali’;

Luca Rigoni (caporedattore della redazione Esteri del Tg5 Mediaset) – ‘Trump e i media una rivoluzione autocratica fallita?’.



La partecipazione al seminario garantirà quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 22 marzo. (anc)