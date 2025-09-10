CERCA
La locandina del seminario
Formazione 17 Feb 2026

'll (super) lavoro delle donne': il 10 marzo in sala Tobagi convegno promosso dalla Cpo Fnsi

La partecipazione al corso garantirà sei crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Iscrizioni aperte fino al 6 marzo.

È in programma martedì 10 marzo 2026 dalle 11 alle 15, presso la sala Walter Tobagi della Federazione nazionale della Stampa italiana (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione ‘ll (super) lavoro delle donne: terzo millennio, stesse diseguaglianze, gap economico, carriere al palo’, promosso dalla Cpo Fnsi.

Anche a conclusione di questo primo quarto di secolo si conferma quella disgregazione che caratterizza il lavoro femminile: maggiori carichi di lavoro, scarso riconoscimento economico e di carriera, difficoltà di conciliazione e condivisione del lavoro di cura, rinuncia alla maternità, marcata immobilità sociale.

Sono le statistiche di Inps ed Inpgi a fornirci il quadro disarmante del percorso ad ostacoli della vita lavorativa delle donne e di come una sempre più alta qualificazione professionale venga scarsamente riconosciuta economicamente o per posizione gerarchica.

Un destino comune alle giornaliste, come rivelano le testimonianze di colleghe precarie e di chi 'ce l'ha fatta' superando slalom e paletti di 'genere'.

Di seguito l’elenco degli interventi:
"Donne e lavoro: tutto normale?" - Apertura e conduzione di Vanna Palumbo, coordinatrice Сро Fnsi;
saluto di Mara Pedrabissi, presidente Cpo Fnsi;
"Fnsi sempre vigile contro le discriminazioni" - Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi;
"I numeri della disuguaglianza". Relazione su lavoro dipendente - Prof.ssa Maria De Paola, dirigente Inps;
"Autonome sì, ma quanta fatica!", relazione su lavoro giornalistico autonomo - Patrizia Pennella, coordinatrice Consiglio di indirizzo generale Inpgi;
"Una vita da precaria" - Erika Nicchiosini, collaboratrice de La Stampa;
“Doppi ostacoli per un traguardo normale" - Simona Sala, direttrice Radio3 Rai;
"Per il pane e per le rose" - Lara Ghiglione, segretaria confederale Cgil nazionale.

Sono previsti gli interventi anche di Maria Cava (componente del Consiglio di Indirizzo Generale Inpgi) e di Luigia Ierace (coordinamento Cpo Fnsi). Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Cpo Fnsi.

La partecipazione al seminario garantirà sei crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 7 marzo. (anc)

