Operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Feb 2026

‘Migranti e soccorsi in mare: quando l'informazione non fa notizia’: il 12 marzo corso in Fnsi

L’appuntamento è dalle 10 alle 13 in sala Walter Tobagi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma). La partecipazione al seminario garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione.

‘Migranti e soccorsi in mare: quando l'informazione non fa notizia’: è questo il titolo del seminario organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Lazio che si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 dalle 10 alle 13 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma).



Il corso di formazione intende illustrare come le notizie sui migranti e i soccorsi in mare spesso rimangano nell’ombra o siano trattate con superficialità, fornendo ai giornalisti strumenti deontologici per affrontare con responsabilità e umanità tematiche complesse, troppo spesso ridotte a stereotipi, luoghi comuni e propaganda. Saranno trattate le seguenti tematiche: il ruolo dei media, l’importanza dell’informazione, la rilevanza del linguaggio nel costruire la percezione corretta dei lettori, le cause dell’oscuramento mediatico, la tendenza a dimenticare storie umane dietro ai numeri, il rischio dell’indifferenza, la connessione tra mancanza di notizia e disattenzione pubblica, le conseguenze sociali dell’indifferenza e della diffidenza.



L’introduzione sarà a cura di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, di Guido D’Ubaldo (presidente Odg Lazio), di Lucia Visca (giornalista ed editrice) e di Antonella Napoli (direttrice di Focus on Africa).



I relatori saranno Roberto D’Arrigo, giornalista e portavoce della guardia costiera, e Lorenzo Di Giorgio, autore e analista.



La partecipazione al seminario garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sul portale della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 9 marzo. (anc)