CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Istituzioni 04 Dic 2025

Barachini: «Necessario un riequilibrio tra le big tech e gli editori»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «È doveroso sostenere l'editoria tradizionale».

«Difendere il sistema nazionale, il sistema europeo, la narrazione di un Paese è fondamentale. È fondamentale raggiungere i cittadini, continuare a raccontare il nostro Paese in maniera corretta» e in questo «l'Europa deve stare insieme» e affrontare le questioni poste dalla presenza nel settore dell'informazione delle big tech, del saccheggio dei contenuti, «delle esenzioni fiscali che sono un tema enorme, di partecipazione democratica. I cittadini devono informarsi, formare la propria coscienza democratica e partecipare anche alla vita democratica». Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, riportate dall’agenzia Ansa giovedì 4 dicembre 2025, in occasione del convegno "Lo strapotere delle big tech. Editori responsabili e giganti sregolati" al Senato.

Barachini ha proseguito: «Se non si informano o non si informano correttamente, i cittadini si disinteressano della vita e della partecipazione democratica e poi vediamo i risultati con una fortissima astensione. Oggi c'è un tema di disequilibrio fra forze, ci sono grandi operatori internazionali che hanno molte risorse, distribuiscono informazione, ma a volte operano anche scelte. Sono editori senza avere le stesse responsabilità e le stesse condizioni di editori nazionali che fanno fatica».

Il sottosegretario ha sottolineato: «Riteniamo che sia doveroso sostenere il sistema dell'editoria tradizionale, l'editoria professionale, l'editoria nazionale italiana, a fronte di un sistema internazionale che ha grande potere in questo momento, non soltanto un potere distributivo, ma un potere anche di incidere nella selezione delle notizie che arrivano ai cittadini», ha spiegato ancora Barachini, aggiungendo infine che «probabilmente bisogna tornare a rendere ancora più solido il sistema del contributo pubblico e anche far partecipare i grandi player internazionali al sostegno dell'editoria tradizionale». (anc)

@fnsisocial
Istituzioni
03 Dic 2025
Legge di delegazione europea, ok della Camera al recepimento della Direttiva sulle querele temerarie. Fnsi: «Serve anche in Italia»
Istituzioni
02 Dic 2025
Di Trapani: «In Italia la Rai non attua il Media Freedom Act»
Istituzioni
01 Dic 2025
Meloni: «È decisivo poter contare su un'informazione libera»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Media21 Ott 2025
Ue: «Google riformi il sistema pubblicitario o serviranno rimedi»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la solidarietà di istituzioni e politica. Mattarella: «Severa condanna per la grave intimidazione»
Vertenze13 Ott 2025
Giornalisti della Dire in sciopero, il Cdr: «Stipendi a rate e non garantiti, ora basta». La Fnsi al fianco dei colleghi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits