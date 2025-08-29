Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue a Bruxelles (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Feb 2026

Dalla Ue linee guida a tutela dei media sulle piattaforme digitali

Serviranno a proteggere il giornalismo professionale dalle rimozioni ingiustificate.

La Commissione europea ha definito le linee guida attuative della legge europea sulla libertà dei media, per garantire la protezione del giornalismo professionale contro le rimozioni ingiustificate da parte delle piattaforme digitali di grandi dimensioni, come definite dalla legge sui servizi digitali (Dsa).



In particolare, l'articolo 18 impone alle piattaforme di informare preventivamente le testate quando intendono rimuovere contenuti giornalistici e di spiegare chiaramente le ragioni della loro decisione.



A loro volta, le testate hanno 24 ore di tempo per rispondere prima che la rimozione abbia effetto. Per beneficiare di queste garanzie, i fornitori di servizi di media devono dichiarare di soddisfare determinati requisiti, tra cui l'indipendenza editoriale.



Le linee guida, elaborate sulla base di un'ampia consultazione, aiuteranno le piattaforme ad attuare la funzionalità di dichiarazione e guideranno le testate nella compilazione e nella gestione delle loro dichiarazioni.



Il vademecum delinea inoltre le procedure che le piattaforme devono seguire per consultare le autorità di regolamentazione in caso di dubbio e coinvolgere le organizzazioni della società civile, compresi i fact-checker, nella revisione delle dichiarazioni. (Ansa – 6 febbraio 2026)