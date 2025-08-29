CERCA
Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Media 29 Gen 2026

Online, Barachini: «Urge responsabilità editoriale per le piattaforme contro il Far West»

Partecipando all'evento 'Motore Italia' di Milano Finanza, il sottosegretario all'Editoria è anche tornato sull'interesse «per le nostre testate storiche», ribadendo che «occorre vigilare perché questi interessi corrispondano alla tutela dell'indipendenza delle testate, alla tutela dei livelli occupazionali e anche a piani di sviluppo reali di quegli asset editoriali».

«Le aziende hanno bisogno di reputazione e di una informazione seria e competente. Deep fake, fake news e diffamazione posso danneggiare in maniera pesante il posizionamento sul mercato. Serve, quindi, la responsabilità editoriale delle piattaforme e norme che blocchino rapidamente i contenuti illeciti, altrimenti si alimenta il Far West». Lo ha detto il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, intervenendo giovedì 29 gennaio 2026 all'evento 'Motore Italia. Edizione Roma Capitale' di Milano Finanza.

Barachini si è anche soffermato sul blocco dell'accesso ai social per gli under 15 previsto in alcuni Paesi del mondo, osservando che «le norme principali sulle quali noi dobbiamo lavorare sono quelle di educare i genitori, che a loro volta possono educare all'uso consapevole dei ragazzi. È chiaro che i social sono uno strumento molto potente e altrettanto pericoloso, ma l'uso consapevole è fondamentale a 12, a 13, a 14 e a 30 anni».

Oggi «molti ragazzi – ha aggiunto – si informano sui social. Non possiamo dirgli che non è corretto, dobbiamo aiutarli a informarsi sui social, ma informarsi anche altrove, leggere un libro e magari vedere con loro quello che guardano».

Rispondendo, poi, a margine dell'incontro, alle domande dei cronisti, il sottosegretario ha ribadito come reputi «positivo che ci sia un grande interesse per le nostre testate storiche », precisando che «dal nostro punto di vista occorre vigilare perché questi interessi corrispondano alla tutela dell'indipendenza delle testate, alla tutela dei livelli occupazionali e anche a piani di sviluppo reali di quegli asset editoriali». (mf)

