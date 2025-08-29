CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il logo di Radio Radicale
Media 05 Gen 2026

Radio Radicale, convenzione a rischio. Fnsi: «Voce autorevole, governo e Parlamento non la spengano»

«Per la prima volta da 30 anni, nella manovra di fine anno non sono stati inseriti i fondi per il finanziamento dell'emittente», riporta il sito di notizie professionereporter.eu. Ora le speranze sono riposte in un emendamento al decreto Milleproroghe, rileva repubblica.it. La segretaria generale Alessandra Costante: «Ruolo insostituibile al servizio dei cittadini e della democrazia stessa, da preservare».

«Per la prima volta da 30 anni, nella manovra di fine anno non sono stati inseriti i fondi per il finanziamento di Radio Radicale. I fondi, 10 milioni di euro circa l'anno, venivano erogati per le trasmissioni, da parte della radio, delle sedute parlamentari e di altri eventi istituzionali». Lo riporta, domenica 4 gennaio 2026, il sito di notizie professionereporter.eu, spiegando che i fondi sarebbero dovuti ammontare a 8 milioni per la convenzione sulle sedute parlamentari e gli eventi, 2 milioni per la digitalizzazione dell'immenso archivio della radio (sedute, processi, congressi politici), più i 3,7 milioni relativi alla legge dell'editoria.

«Dopo 30 anni - rileva Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi - la convenzione fra Radio Radicale e lo Stato italiano è a rischio per mancanza di finanziamenti. La redazione si è accorta che la testata non viene nominata in nessun provvedimento di legge. Ci auguriamo che il governo e il Parlamento non vogliano spegnere una delle voci più autorevoli nel mondo dell'informazione politica e l'unica, ancora oggi, a trasmettere in diretta le sedute delle Camere e i più importanti avvenimenti politici. Un'opera insostituibile al servizio dei cittadini, che possono formarsi un'idea direttamente, e della democrazia stessa».

Come riporta anche Repubblica, citando il Comitato di redazione della radio, sull'edizione online del 5 gennaio, prima di Natale il Cdr ha incontrato il segretario del partito ed editore della radio Maurizio Turco, che aveva rassicurato la redazione, «mostrandosi sicuro che ci sarebbe stato un accomodamento in manovra, ma così non è stato».

Ora le speranze sono riposte in un emendamento al decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2025, ma in fase di conversione nei prossimi giorni e, aggiunge repubblica.it, «il Cdr fa sapere che chiederà un nuovo incontro con il segretario per capire quali prospettive ci siano. Non è escluso che si voglia portare al cospetto di Turco l'intera assemblea dell'emittente con tutti i lavoratori, giornalisti e tecnici».

La convenzione fra Radio Radicale e lo Stato, attiva dal 1994, è stata più volte rinnovata tra tensioni e incertezze, come nel 2019, sotto il governo Conte I, quando sottosegretario all'Editoria era Vito Crimi.

Nell'estate 2025 la redazione si è sollevata contro la decisione dell'editore di eliminare la fascia di programmazione serale in diretta per il mese di agosto, stigmatizzando il metodo adottato dall'azienda e chiededndo chiarezza su paventati licenziamenti e la possibile cessione dell'emittente.

«Allora ci siamo opposti fermamente al ridimensionamento - ricordano dal Cdr, ancora sulle colonne digitali di Repubblica - ed erano uscite le voci di una cessione ad Angelucci». Voci poi smentite con decisione. «Ma la chiusura della fascia serale aleggia ancora, con la conseguenza di una nostra duplice preoccupazione. Senza convenzione cosa succede, si chiude? O c'è dietro qualcun altro?», conclude il Comitato di redazione. (mf)

@fnsisocial
Media
10 Dic 2025
Google, Confindustria Radio Tv: «Servono regole eque per proteggere editori, giornalisti e pluralismo»
Media
09 Dic 2025
La Ue indaga su Google per l'uso di contenuti degli editori per addestrare l'intelligenza artificiale
Media
03 Dic 2025
Mfe, da Rti e Medusa Film azione legale contro Perplexity AI per violazione del diritto d'autore
Media
07 Nov 2025
Papa Leone: «Comunicazione sia libera dalla fretta delle mode, dalla parzialità degli interessi e dalla polemica»
 Le altre news

Articoli correlati

Internazionale02 Gen 2026
Ifj: «Altri 17 reporter uccisi a dicembre, in tutto il 2025 sono stati 128»
Editoria19 Dic 2025
Editoria, Lmdv Capital acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su un nuovo polo media
Editoria20 Ott 2025
Marina Berlusconi: «Le Big Tech sono ‘gente che se ne frega’. Da loro concorrenza sleale»
Anniversario07 Ott 2025
Sette ottobre, Costante: «Inaccettabili accuse ai media di fomentare violenza»
Internazionale03 Set 2025
Giornalisti, l'associazione dei redattori di Europa e America Latina: «Basta spargimento di sangue innocente»
Appuntamenti29 Ago 2025
Vaticano, il 'G20' dell'informazione il 12 settembre al World Meeting on Human Fraternity
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits