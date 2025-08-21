CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Papa Leone XIV (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Media 07 Nov 2025

Papa Leone: «Comunicazione sia libera dalla fretta delle mode, dalla parzialità degli interessi e dalla polemica»

Il Pontefice torna sui temi dell'informazione ricevendo in udienza, venerdì 7 novembre 2025, i membri dell'Advisory Board della Rcs Academy. «Il vostro lavoro - rileva fra l'altro - appare duplice: informare responsabilmente e, al tempo stesso, mettere i vostri destinatari in condizione di valutare criticamente ogni cosa, per distinguere i fatti dalle opinioni, le notizie vere da quelle false».

«L'educazione è ciò che rende attiva e trasformativa la pari dignità di tutti gli esseri umani, promuovendone un'effettiva cittadinanza locale e globale, nel segno della partecipazione, della solidarietà e della libertà. Per questa ragione l'educazione ad abitare gli ambienti digitali e al rapporto critico con le intelligenze artificiali è essenziale e non va separata dallo sviluppo integrale delle persone e delle comunità». Così papa Leone ricevendo in udienza, venerdì 7 novembre 2025, i membri dell'Advisory Board della Rcs Academy.

«A tale scopo - avverte il Pontefice - occorre evitare che nel sovraccarico di informazione e nel vuoto di sapienza crescano nuove forme di disumanizzazione e di manipolazione, che, mascherandosi, spaccino lo sfruttamento per cura e la menzogna per verità. Il vostro lavoro appare perciò duplice: si tratta di informare responsabilmente e, al tempo stesso, di mettere i vostri destinatari in condizione di valutare criticamente ogni cosa, per distinguere i fatti dalle opinioni, le notizie vere da quelle false. Riconoscere e rendere accessibili le logiche che generano i messaggi è essenziale per agire con coscienza e responsabilità nella costruzione d'insieme del discorso pubblico».

In un altro passaggio del discorso, il pontefice ammonisce poi: «L'economia della comunicazione non può e non deve separare il proprio destino da quello della verità. Trasparenza delle fonti e della proprietà, accountability, qualità, chiarezza e obiettività sono le chiavi per aprire davvero a tutti i popoli il diritto di cittadinanza. Un'affermazione solo formale di questo diritto apparirebbe altrimenti una ferita alla società umana e un tradimento dei suoi membri più deboli o emarginati».

Quindi l'invito a «non dimenticare il messaggio che, dal suo ultimo ricovero ospedaliero, Papa Francesco indirizzò al direttore del Corriere della Sera» sulla necessità di «disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra». Parole dalle quali, «attingiamo l'appello alla responsabilità e all'onestà nell'adempimento dei rispettivi ruoli, per costruire insieme l'informazione del futuro. In quest'impresa servono creatività e capacità di visione. Serve un pensiero lungimirante e costruttivo, che liberi la comunicazione dalla fretta delle mode, dalla parzialità degli interessi, dalla polemica che non educa all'ascolto».

Infine, «le 'cose nuove' che dobbiamo affrontare - aggiunge Leone - chiedono pensieri nuovi e nuove prospettive, capaci di coinvolgere chi invece viene escluso o strumentalizzato da logiche di potere. Ecco la sfida per chi mette in circolo 'notizie'. Il mondo ha bisogno di imprenditori e comunicatori onesti e coraggiosi, che abbiano cura del bene comune». (mf)

@fnsisocial
Media
03 Nov 2025
'Illuminare le periferie', presentata in sala Tobagi la VII edizione del rapporto
Media
21 Ott 2025
Ue: «Google riformi il sistema pubblicitario o serviranno rimedi»
Media
15 Ott 2025
Fieg: «Presentato reclamo all'Agcom contro il servizio 'AI Overviews' di Google»
 Le altre news

Articoli correlati

Editoria20 Ott 2025
Marina Berlusconi: «Le Big Tech sono ‘gente che se ne frega’. Da loro concorrenza sleale»
Anniversario07 Ott 2025
Sette ottobre, Costante: «Inaccettabili accuse ai media di fomentare violenza»
Internazionale03 Set 2025
Giornalisti, l'associazione dei redattori di Europa e America Latina: «Basta spargimento di sangue innocente»
Appuntamenti29 Ago 2025
Vaticano, il 'G20' dell'informazione il 12 settembre al World Meeting on Human Fraternity
Formazione26 Ago 2025
'Raccontare l'Europa: fonti, strumenti e risorse per i media italiani', il 9 settembre corso di formazione a Roma
Internazionale21 Ago 2025
Media Freedom Coalition, l'Italia firma l'appello a Israele per far entrare i giornalisti stranieri a Gaza
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits