La prima pagina de Il Giornale di venerdì 19 dicembre 2025
Editoria 19 Dic 2025

Editoria, Lmdv Capital acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su un nuovo polo media

L'operazione, spiega una nota della family office di Leonardo Maria Del Vecchio, «si affianca all'esclusiva recentemente sottoscritta per l'acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano, attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale».

LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia di avere sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 30% de Il Giornale, storico quotidiano nazionale della famiglia Angelucci. L'ingresso di LMDV Capital - si spiega in una nota - «avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell'azionista di riferimento, con l'obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l'evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale».

L'operazione - si sottolinea - «si inserisce nel più ampio percorso avviato da LMDV Capital nel settore dei media e si affianca all'esclusiva recentemente sottoscritta per l'acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano, attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale. Le due iniziative delineano il primo perimetro del polo editoriale italiano che Leonardo Maria Del Vecchio intende sviluppare come base del proprio futuro piano industriale nei media».

«In una fase di profondo riassetto del settore LMDV Capital conferma la volontà di investire nel lungo periodo sull'informazione italiana mettendo a disposizione capitale, competenze manageriali e know-how sulla trasformazione digitale». Il progetto - si spiega - «prevede la  costruzione di una piattaforma editoriale integrata, fondata su: la  valorizzazione dei brand storici della stampa italiana; l'accelerazione della trasformazione digitale (siti, app, podcast, video, prodotti premium e modelli di abbonamento); l'utilizzo responsabile di dati e intelligenza artificiale a supporto del lavoro delle redazioni, senza sostituire il ruolo, l'indipendenza e il valore dei giornalisti né ridurre la centralità delle scelte editoriali; risorse professionali, persone che operano all'interno della struttura editoriale che rappresentano il capitale umano su cui si fondano  crescita, credibilità e identità del gruppo». (Adnkronos, 19 dicembre 2025)

