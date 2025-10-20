CERCA
Tommaso Cerno e Daniele Capezzone (Foto: ImagoEconomica)
Editoria 26 Nov 2025

Editoria Italia: Tommaso Cerno nuovo direttore de Il Giornale, Daniele Capezzone al timone de Il Tempo

L'avvicendamento alla guida dei quotidiano del gruppo dal 1° dicembre 2025. Dall'editore gli auguri ai nuovi direttori e il «sentito ringraziamento» all'uscente Alessandro Sallusti.

Tommaso Cerno dal 1° dicembre sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. Ne dà notizia Giampaolo Angelucci, presidente di Editoria Italia, come riporta l'AdnKronos mercoledì 26 novembre 2025.

Classe 1975, giornalista e scrittore, «Cerno - si legge - ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l'identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell'informazione nazionale. Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del '900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italiano. Daniele Capezzone, classe 1972, approda alla direzione de Il Tempo dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero. Atlantista e liberale classico e commentatore dei programmi di informazione delle reti Mediaset. Ha pubblicato per Piemme i saggi Likecrazia (2020), Per una nuova destra (2021) e Bomba a orologeria (2022), Occidente noi e loro. Contro la resa a dittatori e islamisti (2024) e Trumpisti o muskisti, comunque 'fascisti'».

Nel rivolgere i propri auguri ai nuovi direttori, la famiglia Angelucci esprime al contempo «il suo sentito ringraziamento ad Alessandro Sallusti per la passione, l'autorevolezza e i risultati ottenuti alla guida de Il Giornale e per il contributo determinante nel consolidare la storica testata in anni di grande trasformazione del settore». (mf)

@fnsisocial
Editoria
21 Nov 2025
Roberto Napoletano nuovo direttore del Messaggero. Vincenzo Di Vincenzo alla guida del Mattino
Editoria
13 Nov 2025
Barachini: «Abbiamo fatto tanto per l'editoria e stiamo ancora lavorando»
Editoria
20 Ott 2025
Marina Berlusconi: «Le Big Tech sono ‘gente che se ne frega’. Da loro concorrenza sleale»
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi16 Nov 2025
Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 28 novembre
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Associazioni15 Nov 2025
Città di Castello, il sottosegretario Barachini visita 'Edicola alla residenza protetta'
Fnsi14 Nov 2025
Sciopero dei giornalisti, Slc Cgil: «Senza contratto e diritti informazione libera a rischio»
Associazioni10 Nov 2025
Campania, assalto al furgone della tipografia: tre giornali non arrivano in edicola. Fnsi e Sugc: «Inquietante»
Associazioni08 Nov 2025
Sicilia, l’Irfis raccoglie l’appello dell’Assostampa: «La graduatoria per i fondi per l’editoria sarà pubblicata in chiaro»
