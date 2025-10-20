Tommaso Cerno e Daniele Capezzone (Foto: ImagoEconomica)

26 Nov 2025

Editoria Italia: Tommaso Cerno nuovo direttore de Il Giornale, Daniele Capezzone al timone de Il Tempo

L'avvicendamento alla guida dei quotidiano del gruppo dal 1° dicembre 2025. Dall'editore gli auguri ai nuovi direttori e il «sentito ringraziamento» all'uscente Alessandro Sallusti.

Tommaso Cerno dal 1° dicembre sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. Ne dà notizia Giampaolo Angelucci, presidente di Editoria Italia, come riporta l'AdnKronos mercoledì 26 novembre 2025.



Classe 1975, giornalista e scrittore, «Cerno - si legge - ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l'identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell'informazione nazionale. Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del '900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italiano. Daniele Capezzone, classe 1972, approda alla direzione de Il Tempo dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero. Atlantista e liberale classico e commentatore dei programmi di informazione delle reti Mediaset. Ha pubblicato per Piemme i saggi Likecrazia (2020), Per una nuova destra (2021) e Bomba a orologeria (2022), Occidente noi e loro. Contro la resa a dittatori e islamisti (2024) e Trumpisti o muskisti, comunque 'fascisti'».



Nel rivolgere i propri auguri ai nuovi direttori, la famiglia Angelucci esprime al contempo «il suo sentito ringraziamento ad Alessandro Sallusti per la passione, l'autorevolezza e i risultati ottenuti alla guida de Il Giornale e per il contributo determinante nel consolidare la storica testata in anni di grande trasformazione del settore». (mf)