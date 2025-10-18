La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Foto: Carlo Dani via Wikimedia Commons)

15 Dic 2025

Barachini incontra i Cdr di Gedi Visual, Radio Capital, HuffPost e la Sentinella del Canavese

L'iniziativa in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo. Il sottosegretario all'Editoria: «Disponibile in qualsiasi momento a riferire in Parlamento e a incontrare chi concretizzerà un interesse all'acquisizione delle testate».

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini oggi ha ricevuto nella sede del Dipartimento i Cdr di Gedi Visual, Radio Capital, HuffPost e la Sentinella del Canavese in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo Gedi.



L'esponente dell'Esecutivo ha ascoltato tutte le preoccupazioni espresse dai Comitati di redazione, condividendo con loro le garanzie chieste ai vertici del Gruppo in merito a tutela dell'occupazione, indipendenza editoriale e trasparenza su eventuali partecipazioni extraeuropee del veicolo societario interessato all'acquisto.



«Sto seguendo l'intera vicenda con la consapevolezza del peso industriale del Gruppo e del valore informativo, pluralistico e multimediale delle testate. Sono disponibile in qualsiasi momento a riferire in Parlamento per gli elementi di competenza del Governo e, come ho già detto, sono anche pronto ad incontrare chi concretizzerà un interesse all'acquisizione delle testate per chiedere un impegno serio sul fronte dei livelli occupazionali e della garanzia dell'indipendenza editoriale», ha ribadito Barachini, assicurando ai Cdr un aggiornamento e un ascolto costanti. (Adnkronos - Roma, 15 dicembre 2025)