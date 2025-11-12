CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg
Fnsi 15 Nov 2025

Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale

L'articolo 34 del Cnlg, che regola l'attività dei Cdr, ha un apposito capitolo sul punto. La Fnsi non esiterà a chiamare in giudizio per attività antisindacale chiunque impedisca la pubblicazione. La segretaria generale Alessandra Costante: «La dignità del giornalismo e della nostra professione passa anche dalla nostra capacità di tutelare i nostri diritti e la nostra agibilità sindacale».

In queste ore la Federazione nazionale della Stampa italiana sta chiedendo, attraverso i Cdr, alle testate giornalistiche, cartacee e online, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private di pubblicare sull'edizione di domenica 16 novembre o di leggere, sempre domenica 16, un comunicato sindacale ex articolo 34 del Contratto. È una richiesta cortese, ma non per questo meno perentoria.

L'articolo 34, che regola l'attività dei Cdr, ha un apposito capitolo sulla pubblicazione dei comunicati sindacali. I Cdr possono chiedere la pubblicazione 3 ore prima della chiusura ai direttori o a chi li sostituisce. L'eventuale dissenso sull'opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale di Stampa competente e, per le agenzie di stampa, dalla Fnsi.

Tra i tanti poteri del direttore non c'è quello di impedire la pubblicazione di comunicati che siano di lunghezza contenuta - come quello in questione - e sui problemi sindacali. Il controllo del direttore del giornale, sul contenuto di questi comunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità davanti alla legge.

Detto ciò, la Fnsi non esiterà a chiamare in giudizio per attività antisindacale chiunque impedisca la pubblicazione dei comunicati, sia per la violazione dell'articolo 34 del Cnlg, sia per la violazione dello Statuto dei lavoratori.

«La dignità del giornalismo e della nostra professione passa anche dalla nostra capacità di tutelare i nostri diritti e la nostra agibilità sindacale», spiega Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

@fnsisocial
Fnsi
14 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi
14 Nov 2025
Sciopero dei giornalisti, Slc Cgil: «Senza contratto e diritti informazione libera a rischio»
Fnsi
13 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, Costante: «Tavolo interrotto a causa di proposta irricevibile. Dagli editori un gioco inaccettabile»
Fnsi
12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce15 Nov 2025
Vibo Valentia, danneggiata l'auto del giornalista Pietro Comito
Associazioni15 Nov 2025
Città di Castello, il sottosegretario Barachini visita 'Edicola alla residenza protetta'
Cdr14 Nov 2025
Cdr Tgr Lombardia: «A che titolo Unirai dovrebbe partecipare alla nostra assemblea?»
Iniziative14 Nov 2025
'Indipendenza della magistratura e libertà di informazione', Costante: «Sul lavoro precario la Costituzione viene ignorata»
Cdr14 Nov 2025
Ast e Cdr del Tirreno: «Appello degli editori stride con il comportamento del Gruppo Sae»
Internazionale14 Nov 2025
Accuse di Mosca al Corriere della Sera, la Fnsi al fianco dei colleghi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits