La sede di Repubblica Gruppo Gedi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 22 Dic 2025

Gedi, Barachini incontra Kyriakou: «Al centro tutela dei livelli occupazionali e indipendenza editoriale»

L'esponente di governo ha posto l'accento sulle questioni definite, in una nota, «fondamentali per l'esecutivo». L'imprenditore greco presidente di Antenna Group «ha voluto esprimere al sottosegretario quanto consideri strategico il possibile impegno imprenditoriale in Italia» e «ha manifestato la volontà di valorizzare le risorse del Gruppo italiano con l'obiettivo di un consistente investimento finanziario».

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all'ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi.

L'esponente del governo italiano durante il colloquio, informa una nota, «ha posto l'accento sulle questioni fondamentali per l'esecutivo: la tutela dei livelli occupazionali e l'indipendenza editoriale».

Kyriakou - prosegue la nota - «ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all'indipendenza delle testate e al pluralismo informativo».

L'imprenditore greco - sottolinea ancora la nota - «ha manifestato la sua volontà di valorizzare le risorse del gruppo Gedi con l'obiettivo di un consistente investimento finanziario volto allo sviluppo e alla crescita degli asset con una visione solida per il futuro. Antenna Group prevede di affidare la gestione di eventuali asset a un management italiano locale, nel rispetto delle competenze presenti sul mercato nazionale». (Ansa - 22 dicembre 2025)

