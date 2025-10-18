CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 19 Dic 2025

Cessione Gedi, Barachini incontra la Fnsi. Costante: «Necessarie garanzie forti su occupazione e indipendenza delle testate»

Al tavolo, convocato in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo, anche Ordine dei giornalisti, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom. Il sottosegretario all'Editoria ha fatto presenti le richieste già formulate ai vertici dell'azienda e assicurato un aggiornamento e un ascolto costanti. La segretaria generale: «Ribadite, ancora una volta, le preoccupazioni per il futuro dei 1300 dipendenti interessati».

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha incontrato oggi, venerdì 19 dicembre 2025, i vertici della Federazione nazionale della Stampa italiana (Alessandra Costante), dell'Ordine nazionale dei giornalisti (Carlo Bartoli), della Slc Cgil (Giulia Guida), di Fistel Cisl (Paolo Gallo) e della Uilcom (Roberto Retrosi) in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo Gedi.

L'esponente dell'esecutivo ha ascoltato sindacati e Ordine facendo loro presenti le richieste già formulate ai vertici del Gruppo in merito a tutela dell'occupazione, indipendenza editoriale e trasparenza su eventuali partecipazioni extraeuropee del veicolo societario interessato all'acquisto, così come la sua disponibilità a riferire in Parlamento. Barachini ha assicurato un aggiornamento e un ascolto costanti.

«Al confronto con il Die la Fnsi ha portato ancora una volta le preoccupazioni dei 1300 dipendenti per il futuro delle testate, fra cui la Repubblica e La Stampa, e per un'operazione di cessione che ancora oggi ha contorni poco trasparenti», rileva la segretaria generale Alessandra Costante.

«Le testate Gedi - prosegue - sono una galassia fortemente connessa sia dal punto di vista giornalistico e dell'informazione, sia da quello tecnico e infrastrutturale: la vendita al gruppo Antenna non garantisce la sopravvivenza complessiva del gruppo, ma lascia invece presagire che le testate cartacee, digitali e radiofoniche saranno spezzettate. Una prospettiva evidentemente debole dalla quale emerge la mancanza di un progetto industriale che comprenda tutto il gruppo».

Per Costante, «anche dal punto di vista della trasparenza, l'operazione con la società greca non lascia tranquilli. Tra l'altro - incalza la segretaria generale Fnsi - non si capisce ad esempio perché Gedi non abbia voluto valutare meglio l'offerta alla pari (140 milioni di euro) di Lmdv, considerandola estemporanea e senza basi, quando proprio in queste ore l'imprenditore veneto sta trattando l'acquisto di altre testate italiane. Al governo, e ringrazio il senatore Barachini per l'impegno, abbiamo ribadito la necessità di garanzie forti sul perimetro occupazionale e sulla libertà e l'indipendenza delle testate di cui Gedi si appresta a disfarsi con una rapidità sospetta dopo molti mesi di smentite sull'operazione in corso». (mf)

@fnsisocial
Vertenze
15 Dic 2025
Barachini incontra i Cdr di Gedi Visual, Radio Capital, HuffPost e la Sentinella del Canavese
Vertenze
15 Dic 2025
Cessione Gedi, il Cdr de La Stampa: «La nostra storia non si svende»
Vertenze
12 Dic 2025
Repubblica, giornalisti in sciopero: «Combatteremo con ogni strumento a nostra disposizione». La Fnsi al fianco dei colleghi
Vertenze
11 Dic 2025
Gedi, Fnsi: «Vigileremo su occupazione e futuro di testate determinanti per il pluralismo»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr29 Nov 2025
Il Tirreno, Fnsi con Ast e Cdr: «Grave che l'azienda minacci querele per un comunicato sindacale»
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Cdr06 Nov 2025
L'Assemblea dei Cdr e Fiduciari Rai aderisce alla mobilitazione per il contratto decisa dalla Giunta Fnsi
Cdr31 Ott 2025
Metro, il Cdr: «Come un incubo di Halloween arriva il licenziamento collettivo». La solidarietà della Fnsi ai colleghi
Cdr18 Ott 2025
Gruppo Nem, i Cdr: «Rinnovato lo stato di agitazione, basta precarietà organizzativa». La solidarietà di Sgv
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits