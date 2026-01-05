Il logo di RaiSport

10 Feb 2026

RaiSport, Cdr e fiduciario con Fnsi e Usigrai: «Dalla Rai nessun passo avanti. La protesta continua»

I rappresentanti dei giornalisti dopo l'incontro con l'azienda convocato all'indomani della proclamazione dello sciopero delle firme: «I problemi restano, valuteremo con attenzione eventuali decisioni dell'azienda che oggi non sono arrivate».

RaiSport che la redazione denuncia da tempo e sono emersi lampanti nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi». Così Cdr e Fiduciario Raisport, assieme a Usigrai e Fnsi, in una nota diffusa martedì 10 febbraio 2026, dopo l'incontro con i vertici Rai convocato all'indomani della proclamazione dello sciopero delle firme da parte dei giornalisti di RaiSport.



«Le giornaliste e i giornalisti – proseguono i rappresentanti sindacali – continuano la loro protesta, ma garantendo, come stanno facendo, il racconto dell'evento olimpico. Valuteremo con attenzione eventuali decisioni della Rai che oggi non sono arrivate». (mf)