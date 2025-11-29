Foto: ImagoEconomica/Fnsi

12 Gen 2026

Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»

I rappresentanti sindacali esprimono «forti preoccupazioni anche in relazione alla gestione dell'informazione in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia».

«La Rai non può fare a meno della Vigilanza. Senza la Commissione parlamentare di indirizzo, bloccata da oltre un anno, la Rai di oggi non risponde correttamente al ruolo di Servizio pubblico a cui è chiamata». Così l’Usigrai in un comunicato sindacale letto durante le principali edizioni dei telegiornali e dei radiogiornali Rai di sabato 10 gennaio 2026.



La nota prosegue: «Anche nella gestione delle relazioni sindacali l'azienda utilizza in maniera arbitraria poteri di accreditamento che le norme non le concedono e tuttavia nulla accade, anche perché nessun organismo esercita quelle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce al Parlamento».



Usigrai conclude esprimendo ai cittadini e alle forze sociali le sue «forti preoccupazioni anche in relazione alla gestione dell'informazione in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia». (anc)