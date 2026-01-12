Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Feb 2026

Usigrai: «Si dimette il direttore di Rai Sport. Restano le responsabilità del vertice Rai sulle scelte nella gestione dell'azienda»

I rappresentanti sindacali sottolineano come tali decisioni abbiano «portato come conseguenza enormi danni all'immagine e alla reputazione» del Servizio pubblico «e di chi ci lavora, che resteranno anche dopo le dimissioni di Petrecca». Cdr Rai Sport: «Sospesa la protesta, ora serve una guida capace di affrontare le sfide che attendono la redazione».

«Apprendiamo da fonti di agenzia la notizia delle dimissioni del Direttore di Rai Sport. Una decisione che segue la grande mobilitazione delle colleghe e dei colleghi di Rai Sport e di Usigrai, al loro fianco in questi giorni di protesta insieme con le altre testate e redazioni». Così l’Usigrai in una nota diffusa giovedì 19 febbraio 2026.



I rappresentanti sindacali proseguono: «Paolo Petrecca si è assunto le sue responsabilità. Non così i vertici aziendali, principali responsabili della scelta di affidare, e confermare, la gestione della testata sportiva nell'anno delle Olimpiadi a un direttore sfiduciato per tre volte in pochi mesi dalle redazioni. Scelte che hanno portato come conseguenza enormi danni all'immagine e alla reputazione dell'azienda, e di chi ci lavora, che resteranno anche dopo le dimissioni di Petrecca». L’Usigrai conclude: «Ci chiediamo: chi ripagherà la Rai, e i suoi dipendenti, per questi danni?».



Cdr Rai Sport: «Sospesa la protesta dopo la notizia delle dimissioni di Petrecca»

Il Cdr e il fiduciario di Milano di Rai Sport «attendono di incontrare l'azienda per capire quali decisioni sono state prese sul futuro di Rai Sport. Intanto a seguito delle dimissioni del direttore la redazione sospende la protesta e ribadisce la richiesta di garanzie per il futuro, anche in relazione ai prossimi importanti appuntamenti internazionali. Serve una guida - si legge in una nota riportata dall’agenzia Ansa - capace di affrontare le sfide che attendono la redazione e impegni organizzativi e produttivi all'altezza del compito di servizio pubblico che la testata assolve nel racconto dello sport». (anc)