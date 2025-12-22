CERCA
Usigrai: «Il silenzio della Rai sull’esito della selezione per giornalisti non giova all’immagine dell’azienda»
Usigrai 16 Feb 2026

Usigrai: «Il silenzio della Rai sull’esito della selezione per giornalisti non giova all’immagine dell’Azienda»

I rappresentanti sindacali: «Abbiamo chiesto ufficialmente di conoscere le ragioni del ritardo nella pubblicazione della graduatoria».

«Abbiamo chiesto ufficialmente all’Azienda di conoscere le ragioni del ritardo nella pubblicazione della graduatoria della selezione interna per l’assunzione di 127 giornalisti. A oltre due settimane dalla conclusione delle prove, il silenzio dell’Azienda sorprende e alimenta dubbi che non fanno bene all’immagine della Rai, oltre a generare preoccupazione e confusione sia tra le candidate e i candidati, sia nelle redazioni che attendono l’arrivo dei nuovi assunti». Così l’Usigrai in una nota diffusa lunedì 16 febbraio 2026.

«Ci auguriamo – concludono i rappresentati sindacali - che la Rai risponda rapidamente dissipando ogni dubbio e rendendo pubblica al più presto la graduatoria». (anc)

