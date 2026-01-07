La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

17 Feb 2026

Usigrai: «Nuovo programma affidato a un esterno, è inaccettabile. Presentata segnalazione alla Corte dei Conti»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico: «Ennesimo smacco alle professionalità interne, evidentemente ritenute inadeguate dal vertice a gestire questo spazio informativo».

«Non ci sorprendono le notizie diffuse dalla stampa sull'aumento esponenziale delle spese per i collaboratori esterni in Rai. Pratica che conosciamo e denunciamo da sempre, intensificata di recente non solo a RaiSport, ma in tutti i programmi e le Testate. Evidentemente i vertici aziendali non intendono porvi un freno, se corrispondono al vero le voci di una nuova trasmissione prevista prima del Tg2 delle 13 "affidata" all'ennesimo esterno, in questo caso il direttore di un giornale da qualche tempo onnipresente in Rai in veste di ospite. L'ennesimo, inaccettabile, smacco alle professionalità interne, evidentemente ritenute inadeguate dal vertice a gestire questo spazio informativo». Lo denuncia l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa martedì 17 febbraio 2026.



I rappresentanti sindacali proseguono: «Abbiamo più volte chiesto all'Azienda di fornirci informazioni su numero e costi complessivi delle collaborazioni, in particolare le "prime utilizzazioni", nei programmi di natura giornalistica, sia in sede di Commissione Paritetica sia con una richiesta di accesso civico, presentata nello scorso novembre. Il risultato? Ancora una volta il silenzio: atteggiamento che caratterizza questo vertice aziendale. Sulla stessa rete sembra destinato ad approdare un altro conduttore esterno direttamente da Striscia la Notizia».



La nota continua ponendo una serie di interrogativi: «È stata verificata la presenza di valide risorse interne, prima di attivare queste collaborazioni? Quanti sono e di cosa si occupano i collaboratori in Rai? Sono stati impiegati in modo corretto i fondi del canone, vale a dire dei cittadini? Per ottenere risposte a queste e ad altre domande, visto il silenzio dell'Azienda, nei giorni scorsi abbiamo depositato una segnalazione alla Corte dei Conti».



L’Usigrai conclude: «Confidiamo nell'operato dei giudici contabili per avere rassicurazioni e chiarimenti. A tutela dei posti di lavoro, dell'Azienda, delle cittadine e dei cittadini che pagano il canone». (anc)