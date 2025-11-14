CERCA
Usigrai 07 Gen 2026

Usigrai: «La Rai non può arrivare al referendum sulla giustizia con la Commissione di Vigilanza ancora bloccata»

L’appello dei rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico alle forze sociali del Paese: «Lo stallo istituzionale termini immediatamente».

«Se la maggioranza parlamentare blocca da oltre un anno la Commissione di Vigilanza Rai, in maniera irresponsabile e senza alcun rispetto per le prassi istituzionali, sia l'opposizione a dare un segnale di responsabilità, anche con scelte nette, che risolva il nodo della presidenza dell'Azienda». Lo chiede l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa mercoledì 7 gennaio 2025.

I rappresentanti sindacali proseguono: «Non si può arrivare all'ormai imminente referendum costituzionale sulla giustizia, con la Rai senza il supporto dell'organismo parlamentare di vigilanza e indirizzo. Il Parlamento lo deve ai cittadini che pagano il canone e che nella Commissione di Vigilanza devono poter riporre la fiducia nel ruolo di garanzia che è chiamata ad esercitare sulla concessione di Servizio pubblico affidata in esclusiva alla Rai».

L’Usigrai conclude facendo appello «a tutte le forze sociali del Paese affinché intervengano perché lo stallo istituzionale della Commissione termini immediatamente». (anc)

Usigrai
