Foto: archivio

11 Feb 2026

Rai, Usigrai: «Il 13 febbraio sciopero delle firme a sostegno di RaiSport»

Dopo la vicenda della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, «la mobilitazione della redazione e le prese di posizione dei Cdr delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità», spiega il sindacato.

L'Usigrai proclama per venerdì 13 febbraio 2026 uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web.



«La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina – spiega in una nota il sindacato dei giornalisti Rai – è stata un duro colpo all'immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un Servizio Pubblico degno di questo nome. La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei Cdr delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità».



Usigrai ritiene che «la protesta dei colleghi e delle colleghe di RaiSport vada sostenuta con un gesto concreto, individuale e collettivo, di solidarietà e partecipazione. Per questo – proseguono i rappresentanti sindacali – abbiamo indetto, per l'intera giornata di venerdì 13 febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web».



Inoltre, «al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si spiegano le ragioni della protesta. Riteniamo sia utile e doveroso – conclude l'Usigrai – trasmettere ai cittadini la nostra presa di posizione a difesa dell'immagine della Rai, e di chi ci lavora». (mf)