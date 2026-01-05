CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: archivio
Servizio pubblico 11 Feb 2026

Rai, Usigrai: «Il 13 febbraio sciopero delle firme a sostegno di RaiSport»

Dopo la vicenda della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, «la mobilitazione della redazione e le prese di posizione dei Cdr delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità», spiega il sindacato.

L'Usigrai proclama per venerdì 13 febbraio 2026 uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web.

«La vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina – spiega in una nota il sindacato dei giornalisti Rai – è stata un duro colpo all'immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un Servizio Pubblico degno di questo nome. La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei Cdr delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità».

Usigrai ritiene che «la protesta dei colleghi e delle colleghe di RaiSport vada sostenuta con un gesto concreto, individuale e collettivo, di solidarietà e partecipazione. Per questo – proseguono i rappresentanti sindacali – abbiamo indetto, per l'intera giornata di venerdì 13 febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web».

Inoltre, «al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si spiegano le ragioni della protesta. Riteniamo sia utile e doveroso – conclude l'Usigrai – trasmettere ai cittadini la nostra presa di posizione a difesa dell'immagine della Rai, e di chi ci lavora». (mf)

@fnsisocial
Servizio pubblico
11 Feb 2026
Cdr e Fiduciario RaiSport con Usigrai: «Preoccupazione per la perdita dei diritti delle Atp Finals»
Servizio pubblico
10 Feb 2026
Fnsi e Associazioni di Stampa: «Al fianco di colleghe e colleghi di Rai Sport»
Servizio pubblico
10 Feb 2026
RaiSport, Cdr e fiduciario con Fnsi e Usigrai: «Dalla Rai nessun passo avanti. La protesta continua»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr03 Feb 2026
Usigrai e i Cdr Tgr Rai: «Sul racconto delle violenze di Torino la Tgr Piemonte non valorizza il lavoro giornalistico»
Minacce01 Feb 2026
Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»
Minacce14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
Usigrai12 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
La polemica05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits