Foto: Usigrai via Facebook
Servizio pubblico 11 Feb 2026

Cdr e Fiduciario RaiSport con Usigrai: «Preoccupazione per la perdita dei diritti delle Atp Finals»

I rappresentanti dei giornalisti: «Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva scompare dal servizio pubblico».

Usigrai e il Cdr di Raisport esprimono «grande preoccupazione» per il fatto che la Rai abbia perso i diritti delle Atp Finals di tennis. 

«Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico», scrivono i rappresentanti dei giornalisti in una nota congiunta diffusa martedì 10 febbraio 2026.

«Ci aspettiamo ora – concludono Cdr, fiduciario e Usigrai – che, a fronte di queste dolorose rinunce, l'azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico». (mf)

Servizio pubblico
10 Feb 2026
Fnsi e Associazioni di Stampa: «Al fianco di colleghe e colleghi di Rai Sport»
Servizio pubblico
10 Feb 2026
RaiSport, Cdr e fiduciario con Fnsi e Usigrai: «Dalla Rai nessun passo avanti. La protesta continua»
Servizio pubblico
09 Feb 2026
RaiSport, l'azienda: «Evitare strumentalizzazioni». Cdr e fiduciario con Usigrai e Fnsi: «Richiamo irricevibile»
