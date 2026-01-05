Foto: Usigrai via Facebook

11 Feb 2026

Cdr e Fiduciario RaiSport con Usigrai: «Preoccupazione per la perdita dei diritti delle Atp Finals»

I rappresentanti dei giornalisti: «Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva scompare dal servizio pubblico».

Usigrai e il Cdr di Raisport esprimono «grande preoccupazione» per il fatto che la Rai abbia perso i diritti delle Atp Finals di tennis.



«Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico», scrivono i rappresentanti dei giornalisti in una nota congiunta diffusa martedì 10 febbraio 2026.



«Ci aspettiamo ora – concludono Cdr, fiduciario e Usigrai – che, a fronte di queste dolorose rinunce, l'azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico». (mf)