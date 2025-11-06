CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: streaming da RaiPlay
Usigrai 11 Dic 2025

Usigrai e Cdr Approfondimento: «A rischio ‘il Fattore Umano’, l’azienda garantisca le risorse necessarie»

I rappresentanti sindacali: «La trasmissione, realizzata con risorse interne a costi che non superano i 35 mila euro a puntata, è vincitrice di diversi premi ed è stata venduta anche all’estero per i suoi contenuti di altissimo livello sociale e professionale».

«A rischio “Il fattore Umano”, programma Rai di inchiesta che si occupa di diritti umani violati. La trasmissione, realizzata con risorse interne a costi che non superano i 35 mila euro a puntata, è vincitrice di diversi premi ed è stata venduta anche all’estero per i suoi contenuti di altissimo livello sociale e professionale. La Rai, dopo aver trovato posto in palinsesto, non avrebbe le coperture finanziarie per realizzarla». Così, in un comunicato congiunto diffuso giovedì 11 dicembre 2025, Usigrai e Cdr Approfondimento Rai.

La nota prosegue: «Appare incredibile questa motivazione, di fronte ai costi esorbitanti sostenuti per conduttori esterni e produzioni esterne per programmi con ascolti inesistenti, da zero virgola! Vogliamo pensare che le ragioni siano altre o che parlare di diritti umani violati sia diventato poco interessante per la Rai Servizio pubblico?».

I rappresentanti sindacali concludono: «Per questo chiediamo che l'Azienda mantenga gli impegni di palinsesto e produca con risorse adeguate, anche nella prossima stagione, il programma di inchiesta realizzato con idee e professionalità tutte interne all'Azienda Rai». (anc)

@fnsisocial
Usigrai
09 Dic 2025
Usigrai e Cdr Rainews24: «Perché più collaboratori esterni per il sito web a fronte di precari storici?»
Usigrai
13 Nov 2025
Usigrai: «Rai oltre il ridicolo, anche nella commissione della sezione interna per giornalisti regna la protervia»
Usigrai
10 Nov 2025
Usigrai: «Report deve poter continuare a fare il suo lavoro senza interferenze»
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi29 Nov 2025
Fnsi, Usigrai e Ungp: «Adesione altissima allo sciopero grazie all'impegno collettivo della categoria»
Cdr14 Nov 2025
Cdr Tgr Lombardia: «A che titolo Unirai dovrebbe partecipare alla nostra assemblea?»
La polemica14 Nov 2025
Il premier albanese Edi Rama contro Jacopo Matano, solidarietà al collega da Usigrai e Cdr Tg3
Appuntamenti14 Nov 2025
Gorizia, il 14 e 15 novembre convegno sulle minoranze linguistiche storiche
Formazione13 Nov 2025
'European Media Freedom Act: scelte di policy e linee di indirizzo', seminario il 26 novembre nella sede del Cnog
Cdr06 Nov 2025
L'Assemblea dei Cdr e Fiduciari Rai aderisce alla mobilitazione per il contratto decisa dalla Giunta Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits