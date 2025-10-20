Microfoni della Tgr Rai

14 Nov 2025

Cdr Tgr Lombardia: «A che titolo Unirai dovrebbe partecipare alla nostra assemblea?»

I rappresentanti sindacali: «Visto che all'ordine del giorno c'è uno sciopero proclamato dalla Fnsi, il Cdr ha deciso di invitare il segretario di Usigrai - sindacato di base della Fnsi, firmatario del nostro contratto, di cui si discute - a intervenire».

«Apprendiamo dalle agenzie che Unirai annuncia che sarà presente alla prossima assemblea della Tgr Lombardia, anche se non invitata. Le assemblee di redazione sono aperte a tutti i componenti della redazione della Tgr Lombardia, non soltanto a quelli iscritti a Usigrai. Visto che all'ordine del giorno c'è uno sciopero proclamato dalla Fnsi, il Cdr ha deciso di invitare il segretario di Usigrai - sindacato di base della Fnsi, firmatario del nostro contratto, di cui si discute - a intervenire alla nostra assemblea. Perché mai i rappresentanti di un'altra associazione, che non lavorano alla Tgr Lombardia, dovrebbero partecipare? Serve forse per riferire all'esterno, o magari all'azienda, le nostre valutazioni in tema di sciopero?». Così il Cdr della Tgr Lombardia in una nota diffusa venerdì 14 novembre 2025. (anc)