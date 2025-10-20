CERCA
Microfoni della Tgr Rai
Cdr 14 Nov 2025

Cdr Tgr Lombardia: «A che titolo Unirai dovrebbe partecipare alla nostra assemblea?»

I rappresentanti sindacali: «Visto che all'ordine del giorno c'è uno sciopero proclamato dalla Fnsi, il Cdr ha deciso di invitare il segretario di Usigrai - sindacato di base della Fnsi, firmatario del nostro contratto, di cui si discute - a intervenire».

«Apprendiamo dalle agenzie che Unirai annuncia che sarà presente alla prossima assemblea della Tgr Lombardia, anche se non invitata. Le assemblee di redazione sono aperte a tutti i componenti della redazione della Tgr Lombardia, non soltanto a quelli iscritti a Usigrai. Visto che all'ordine del giorno c'è uno sciopero proclamato dalla Fnsi, il Cdr ha deciso di invitare il segretario di Usigrai - sindacato di base della Fnsi, firmatario del nostro contratto, di cui si discute - a intervenire alla nostra assemblea. Perché mai i rappresentanti di un'altra associazione, che non lavorano alla Tgr Lombardia, dovrebbero partecipare? Serve forse per riferire all'esterno, o magari all'azienda, le nostre valutazioni in tema di sciopero?». Così il Cdr della Tgr Lombardia in una nota diffusa venerdì 14 novembre 2025. (anc)

Cdr
06 Nov 2025
L'Assemblea dei Cdr e Fiduciari Rai aderisce alla mobilitazione per il contratto decisa dalla Giunta Fnsi
Cdr
31 Ott 2025
Metro, il Cdr: «Come un incubo di Halloween arriva il licenziamento collettivo». La solidarietà della Fnsi ai colleghi
Cdr
24 Ott 2025
Milano, Cdr Tgr Lombardia con Usigrai: «Diretta interrotta da un assessore. Ora dobbiamo guardarci dalle istituzioni?»
