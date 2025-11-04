CERCA
Usigrai 09 Dic 2025

Usigrai e Cdr Rainews24: «Perché più collaboratori esterni per il sito web a fronte di precari storici?»

I rappresentanti sindacali: «Apprendiamo dai quotidiani di nuovi contratti a partita Iva per Rainews.it. L’Azienda non può alimentare il precariato con i soldi pubblici».

«Come vengono scelti i collaboratori esterni di Rainews? Quanto costano? Perché il direttore, nonostante sia tenuto dal contratto, non risponde? Apprendiamo dai quotidiani di nuovi contratti a partita Iva per il sito di Rainews.it. La figura dei social media manager è fondamentale per primeggiare sulle piattaforme, ma nel servizio pubblico il criterio di scelta non può essere l'amichettismo o peggio l'appartenenza politica. E non può non esserci la trasparenza prevista dal contratto. Il direttore di Rainews risponda al Cdr». Così, in una nota congiunta diffusa martedì 9 dicembre 2025, l’Usigrai e il Cdr di Rainews 24.

I rappresentanti sindacali proseguono: «L’azienda sbandiera utenti in crescita per RaiNews.it, ma nel progetto che dovrebbe rappresentare il futuro dell’informazione Rai è stato creato un organico che vede impiegate circa il 35% di risorse esterne: poco più di dieci assistenti alle immagini lavorano in appalto da anni con una società che cambia spesso 'pelle'. A questi si aggiungono una decina di collaboratori a partita iva per la parte social e di video-making. Una componente che ha raddoppiato il numero nell’ultimo anno, grazie ad alcune nuove prime utilizzazioni. Tutto ciò a fronte di 38 giornalisti interni contrattualizzati (erano 44 fino a 2 anni fa). Ci chiediamo se questo sia il laboratorio dell’informazione Rai che ci attende: esternalizzare quanto più possibile? La Rai – concludono Usigrai e Cdr di Rainews24 - non può alimentare il precariato con i soldi pubblici». (anc)

Usigrai
13 Nov 2025
Usigrai: «Rai oltre il ridicolo, anche nella commissione della sezione interna per giornalisti regna la protervia»
Usigrai
10 Nov 2025
Usigrai: «Report deve poter continuare a fare il suo lavoro senza interferenze»
Usigrai
04 Nov 2025
Usigrai: «Inaccettabili le pressioni sulla Rai per non mandare in onda Report»
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
