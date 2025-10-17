CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Usigrai 04 Nov 2025

Usigrai: «Inaccettabili le pressioni sulla Rai per non mandare in onda Report»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico: «Sapere se e da quali soggetti sono arrivate sollecitazioni ai vertici aziendali per bloccare la messa in onda di un'inchiesta giornalistica è essenziale per la corretta valutazione dell'operato del Garante stesso».

«La Rai renda pubblici i nomi di chi, oltre ad Agostino Ghiglia, avrebbe fatto pressioni sui vertici aziendali per non mandare in onda la puntata di Report sul Garante della Privacy». Lo chiede l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa martedì 4 novembre 2025.

I rappresentanti sindacali proseguono: «La questione non è un fatto privato ma di interesse pubblico». L’Usigrai conclude sottolineando che «sapere se e da quali soggetti sono arrivate sollecitazioni ai vertici Rai per bloccare la messa in onda di un'inchiesta giornalistica è essenziale per la corretta valutazione dell'operato del Garante stesso». (anc)

@fnsisocial
Usigrai
30 Ott 2025
Usigrai: «La Corte Costituzionale rafforza il ruolo delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative»
Usigrai
28 Ott 2025
Usigrai: «Un ad Rai a doppia velocità. ‘A rapporto’ dalla politica, silente con i dipendenti»
Usigrai
24 Ott 2025
Usigrai: «Vogliamo conoscere le motivazioni della multa a Report»
 Le altre news

Articoli correlati

Media03 Nov 2025
'Illuminare le periferie', presentata in sala Tobagi la VII edizione del rapporto
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Cdr24 Ott 2025
Milano, Cdr Tgr Lombardia con Usigrai: «Diretta interrotta da un assessore. Ora dobbiamo guardarci dalle istituzioni?»
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Minacce20 Ott 2025
Mattarella: «Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione». Il 22 ottobre Piantedosi riferirà in Parlamento
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits