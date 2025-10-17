Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Nov 2025

Usigrai: «Inaccettabili le pressioni sulla Rai per non mandare in onda Report»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico: «Sapere se e da quali soggetti sono arrivate sollecitazioni ai vertici aziendali per bloccare la messa in onda di un'inchiesta giornalistica è essenziale per la corretta valutazione dell'operato del Garante stesso».

«La Rai renda pubblici i nomi di chi, oltre ad Agostino Ghiglia, avrebbe fatto pressioni sui vertici aziendali per non mandare in onda la puntata di Report sul Garante della Privacy». Lo chiede l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa martedì 4 novembre 2025.



I rappresentanti sindacali proseguono: «La questione non è un fatto privato ma di interesse pubblico». L’Usigrai conclude sottolineando che «sapere se e da quali soggetti sono arrivate sollecitazioni ai vertici Rai per bloccare la messa in onda di un'inchiesta giornalistica è essenziale per la corretta valutazione dell'operato del Garante stesso». (anc)