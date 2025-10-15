Usigrai: «Un ad Rai a doppia velocità. ‘A rapporto’ dalla politica, silente con i dipendenti»

28 Ott 2025

Usigrai: «Un ad Rai a doppia velocità. ‘A rapporto’ dalla politica, silente con i dipendenti»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico: «L’azienda ricorrerà contro la sanzione inflitta a Report?».

«Apprendiamo dalla stampa della visita dell'amministratore delegato della Rai nella sede parlamentare, con un tempismo quantomeno inopportuno alla vigilia della decisione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di Vigilanza che deve decidere se convocare il conduttore di Report Sigfrido Ranucci». Così l’Usigrai in una nota diffusa martedì 28 ottobre 2025.



L’organismo sindacale di base prosegue: «Lo stesso tempismo che in altre circostanze difetta all'Ad, dal quale stiamo ancora aspettando una risposta chiara sulle dichiarazioni della Capo Ufficio Stampa Rai al Convegno del Cnel il 12 ottobre scorso. Rispecchiano o meno la posizione dell'azienda?»



L’Usigrai conclude: «Se invece i vertici aziendali sono più preparati su Report, allora cogliamo l'occasione per formulare un'altra questione, forse più semplice. La Rai, che ha preliminarmente considerato legittima e conforme a tutte le norme la decisione di Report di mandare in onda l'audio causa della sanzione del Garante, intende essere coerente con le sue convinzioni e ricorrere contro la sanzione inflitta all'azienda?». (anc)