CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Usigrai: «Un ad Rai a doppia velocità. ‘A rapporto’ dalla politica, silente con i dipendenti»
Usigrai 28 Ott 2025

Usigrai: «Un ad Rai a doppia velocità. ‘A rapporto’ dalla politica, silente con i dipendenti»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico: «L’azienda ricorrerà contro la sanzione inflitta a Report?».

«Apprendiamo dalla stampa della visita dell'amministratore delegato della Rai nella sede parlamentare, con un tempismo quantomeno inopportuno alla vigilia della decisione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di Vigilanza che deve decidere se convocare il conduttore di Report Sigfrido Ranucci». Così l’Usigrai in una nota diffusa martedì 28 ottobre 2025.

L’organismo sindacale di base prosegue: «Lo stesso tempismo che in altre circostanze difetta all'Ad, dal quale stiamo ancora aspettando una risposta chiara sulle dichiarazioni della Capo Ufficio Stampa Rai al Convegno del Cnel il 12 ottobre scorso. Rispecchiano o meno la posizione dell'azienda?»

L’Usigrai conclude: «Se invece i vertici aziendali sono più preparati su Report, allora cogliamo l'occasione per formulare un'altra questione, forse più semplice. La Rai, che ha preliminarmente considerato legittima e conforme a tutte le norme la decisione di Report di mandare in onda l'audio causa della sanzione del Garante, intende essere coerente con le sue convinzioni e ricorrere contro la sanzione inflitta all'azienda?». (anc)

@fnsisocial
Usigrai
24 Ott 2025
Usigrai: «Vogliamo conoscere le motivazioni della multa a Report»
Usigrai
23 Ott 2025
Usigrai: «La selezione interna per giornalisti non diventi una farsa»
Usigrai
22 Ott 2025
Usigrai: «Credibilità Rai al capolinea, l'azienda sospenda subito le corrispondenze di Sangiuliano»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr24 Ott 2025
Milano, Cdr Tgr Lombardia con Usigrai: «Diretta interrotta da un assessore. Ora dobbiamo guardarci dalle istituzioni?»
Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Minacce20 Ott 2025
Mattarella: «Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione». Il 22 ottobre Piantedosi riferirà in Parlamento
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Minacce17 Ott 2025
Solidarietà a Sigfrido Ranucci, manifestazioni in tutta Italia
Minacce15 Ott 2025
Udine, Fnsi: «Solidarietà ai giornalisti feriti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits