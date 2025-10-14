Usigrai: «La selezione interna per giornalisti non diventi una farsa»

23 Ott 2025

Usigrai: «La selezione interna per giornalisti non diventi una farsa»

I rappresenti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico chiedono chiarimenti sulle indiscrezioni riguardanti la presenza nella commissione esaminatrice della Capo Ufficio Stampa della Rai.

«Sono passati 10 giorni da quando per la prima volta abbiamo chiesto all’Amministratore Delegato se le posizioni espresse dalla Capo Ufficio Stampa nel suo intervento durante un convegno organizzato al Cnel rappresentassero la posizione dell’azienda sul tema. Lo hanno chiesto anche centinaia di colleghe e colleghi attraverso i comitati di redazione. L’unica risposta da allora è stata il silenzio». Così l’Usigrai in una nota diffusa giovedì 23 ottobre 2025.



I rappresentanti sindacali proseguono: «Abbiamo invece appreso dalla stampa che l’ad Rossi avrebbe sostenuto si sia trattato di un intervento a titolo personale. Posizione che noi riteniamo inaccettabile, anche per il ruolo che ha chi dirige l’Ufficio stampa, rispetto al vertice aziendale e alla Azienda tutta. Non solo, sempre dai quotidiani apprendiamo indiscrezioni sulla composizione della commissione esaminatrice della selezione interna per giornalisti, di cui farebbe parte anche la stessa Capo Ufficio Stampa. Ci auguriamo che questa ipotesi, così come quelle di altri possibili membri della commissione, sulla cui opportunità nutriamo pesanti dubbi, non vengano confermate».



L’Usigrai conclude: «Nel caso, sappia la Rai che non ci presteremo a fare gli osservatori di una selezione che non si presenti - già dalla composizione della commissione - della più alta credibilità e indipendenza». (anc)