CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Usigrai: «La selezione interna per giornalisti non diventi una farsa»
Usigrai 23 Ott 2025

Usigrai: «La selezione interna per giornalisti non diventi una farsa»

I rappresenti sindacali dei giornalisti del Servizio pubblico chiedono chiarimenti sulle indiscrezioni riguardanti la presenza nella commissione esaminatrice della Capo Ufficio Stampa della Rai.

«Sono passati 10 giorni da quando per la prima volta abbiamo chiesto all’Amministratore Delegato se le posizioni espresse dalla Capo Ufficio Stampa nel suo intervento durante un convegno organizzato al Cnel rappresentassero la posizione dell’azienda sul tema. Lo hanno chiesto anche centinaia di colleghe e colleghi attraverso i comitati di redazione. L’unica risposta da allora è stata il silenzio». Così l’Usigrai in una nota diffusa giovedì 23 ottobre 2025.

I rappresentanti sindacali proseguono: «Abbiamo invece appreso dalla stampa che l’ad Rossi avrebbe sostenuto si sia trattato di un intervento a titolo personale. Posizione che noi riteniamo inaccettabile, anche per il ruolo che ha chi dirige l’Ufficio stampa, rispetto al vertice aziendale e alla Azienda tutta. Non solo, sempre dai quotidiani apprendiamo indiscrezioni sulla composizione della commissione esaminatrice della selezione interna per giornalisti, di cui farebbe parte anche la stessa Capo Ufficio Stampa. Ci auguriamo che questa ipotesi, così come quelle di altri possibili membri della commissione, sulla cui opportunità nutriamo pesanti dubbi, non vengano confermate».

L’Usigrai conclude: «Nel caso, sappia la Rai che non ci presteremo a fare gli osservatori di una selezione che non si presenti - già dalla composizione della commissione - della più alta credibilità e indipendenza». (anc)

@fnsisocial
Usigrai
22 Ott 2025
Usigrai: «Credibilità Rai al capolinea, l'azienda sospenda subito le corrispondenze di Sangiuliano»
Usigrai
20 Ott 2025
Usigrai: «Sindacato assolto dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero»
Usigrai
20 Ott 2025
Usigrai: «In Rai continua il circolo vizioso. Prime utilizzazioni e interni senza assegnazioni»
 Le altre news

Articoli correlati

Appuntamenti23 Ott 2025
'Illuminare le Periferie', la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi
Minacce20 Ott 2025
Mattarella: «Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione». Il 22 ottobre Piantedosi riferirà in Parlamento
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Minacce17 Ott 2025
Solidarietà a Sigfrido Ranucci, manifestazioni in tutta Italia
Minacce15 Ott 2025
Udine, Fnsi: «Solidarietà ai giornalisti feriti»
La polemica14 Ott 2025
Usigrai: «Il vertice Rai non risponde sui 'vergogna' della direttrice dell'ufficio stampa»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits