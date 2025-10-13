CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Usigrai: «Sindacato assolto dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero»
Usigrai 20 Ott 2025

Usigrai: «Sindacato assolto dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti Rai: «La persona in questione, dopo essere stata denunciata, con l’accusa di aver sottratto ingenti somme all’Usigrai, ha chiesto al Tribunale del lavoro che venisse riconosciuto un proprio rapporto alle dipendenze del Sindacato dei giornalisti Rai, con il pagamento in suo favore di somme altrettanto ingenti e il versamento dei relativi contributi. Il Giudice del lavoro ha potuto accertare che mai questa persona ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze dell’Usigrai».
@fnsisocial
Usigrai
20 Ott 2025
Usigrai: «In Rai continua il circolo vizioso. Prime utilizzazioni e interni senza assegnazioni»
Usigrai
16 Ott 2025
Usigrai: «La Rai non risponde e non decide, mentre ognuno in azienda fa quel che crede»
Usigrai
15 Ott 2025
Usigrai: «Lucilla Masucci aggredita a Reggio Calabria. Terza giornalista colpita in due giorni»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce20 Ott 2025
Mattarella: «Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione». Il 22 ottobre Piantedosi riferirà in Parlamento
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Minacce17 Ott 2025
Solidarietà a Sigfrido Ranucci, manifestazioni in tutta Italia
Minacce15 Ott 2025
Udine, Fnsi: «Solidarietà ai giornalisti feriti»
La polemica14 Ott 2025
Usigrai: «Il vertice Rai non risponde sui 'vergogna' della direttrice dell'ufficio stampa»
La polemica13 Ott 2025
Gaza, Usigrai: «La Rai chiarisca sull'intervento della direttrice dell'ufficio stampa al convegno al Cnel»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits