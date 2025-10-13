Usigrai: «Sindacato assolto dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero»

20 Ott 2025

Usigrai: «Sindacato assolto dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti Rai: «La persona in questione, dopo essere stata denunciata, con l’accusa di aver sottratto ingenti somme all’Usigrai, ha chiesto al Tribunale del lavoro che venisse riconosciuto un proprio rapporto alle dipendenze del Sindacato dei giornalisti Rai, con il pagamento in suo favore di somme altrettanto ingenti e il versamento dei relativi contributi. Il Giudice del lavoro ha potuto accertare che mai questa persona ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze dell’Usigrai».