«Due giornaliste Rai aggredite nelle ultime ore. Elisa Dossi di RaiNews, colpita a una gamba da un sasso, mentre stava raccontando le manifestazioni a Udine, in occasione della partita Italia-Israele e Lucilla Masucci de ‘La vita in diretta, aggredita a Reggio Calabria. Le hanno lanciato un vaso pieno di terra colpendola a un braccio, per aver fatto delle domande sul fidanzato della ragazza accusata di aver ucciso i propri figli, subito dopo averli partoriti». Così l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa mercoledì 15 ottobre 2025.
I rappresentanti sindacali concludono: «Dall’Usigrai solidarietà a Lucilla ed Elisa giornaliste del servizio pubblico. Il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai è vicino al collega di Local Team, Davide Albini Bevilacqua, rimasto ferito alla testa durante le manifestazioni a Udine». (anc)