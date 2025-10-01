Usigrai: «Lucilla Masucci aggredita a Reggio Calabria. Terza giornalista colpita in due giorni»

15 Ott 2025

I rappresentanti sindacali dei cronisti del Servizio pubblico: «Solidarietà alla collega de ’La vita in diretta’ a cui hanno lanciato un vaso pieno di terra per aver fatto delle domande sul fidanzato della ragazza accusata di aver ucciso i propri figli, subito dopo averli partoriti. Al fianco anche di Elisa Dossi di RaiNews e Davide Albini Bevilacqua di Local Team, feriti durante le manifestazioni di Udine in occasione di Italia-Israele».

«Due giornaliste Rai aggredite nelle ultime ore. Elisa Dossi di RaiNews, colpita a una gamba da un sasso, mentre stava raccontando le manifestazioni a Udine, in occasione della partita Italia-Israele e Lucilla Masucci de ‘La vita in diretta, aggredita a Reggio Calabria. Le hanno lanciato un vaso pieno di terra colpendola a un braccio, per aver fatto delle domande sul fidanzato della ragazza accusata di aver ucciso i propri figli, subito dopo averli partoriti». Così l’Esecutivo Usigrai in una nota diffusa mercoledì 15 ottobre 2025.



I rappresentanti sindacali concludono: «Dall’Usigrai solidarietà a Lucilla ed Elisa giornaliste del servizio pubblico. Il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai è vicino al collega di Local Team, Davide Albini Bevilacqua, rimasto ferito alla testa durante le manifestazioni a Udine». (anc)