Foto: ImagoEconomica/Fnsi

15 Ott 2025

Udine, Fnsi: «Solidarietà ai giornalisti feriti»

Nel corso della manifestazione svoltasi all’esterno del Bluenergy Stadium in occasione della partita di calcio tra le nazionali di calcio italiana e israeliana una collega di Rainews24 è stata colpita da una pietra e un cronista di Local Team ha subito un trauma cranico. La vicinanza del sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige e dell'Assostampa Friuli Venezia Giulia.

La Federazione nazionale della Stampa italiana è vicina ai giornalisti rimasti feriti martedì 14 ottobre 2025 durante gli scontri di Udine. La Fnsi augura ai colleghi pronta guarigione e che possano presto tornare a raccontare ai cittadini cosa accade nelle nostre città. Il sindacato condanna, infine, la violenza dei manifestanti di Udine come ogni altra forma di violenza.



Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, esprimendo solidarietà «alla giornalista trentina di Brentonico Elisa Dossi, colpita da una pietra da attivisti pro pal mentre all’esterno dello stadio di Udine stava svolgendo il suo lavoro di cronista per Rainews24 durante la partita della nazionale di calcio Italia-Israele». In una nota, il sindacato regionale esprime «la più ferma condanna della violenza e vicinanza alla collega alla quale augura una pronta guarigione».



A ripercorrere quanto successo è anche il sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia: «Una collega di Rainews24 è stata colpita alla testa da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro all'esterno dello stadio. È stata soccorsa e portata al pronto soccorso di Udine, dove le sono state prestate le cure necessarie. Un altro giornalista, inviato del Local Team, ha poi subito un importante trauma cranico».



L’Assostampa Fvg esprime «vicinanza e augura una rapida guarigione ai colleghi, e condanna ogni forma di violenza, che non può mai essere giustificata o tollerata. Ai due colleghi, così come a tutti i giornalisti e alle giornaliste che ogni giorno lavorano sul campo con dedizione e coraggio per garantire il diritto all’informazione dei cittadini, va l’assoluta solidarietà del sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia». (anc)