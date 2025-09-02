CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Minacce 15 Ott 2025

Udine, Fnsi: «Solidarietà ai giornalisti feriti»

Nel corso della manifestazione svoltasi all’esterno del Bluenergy Stadium in occasione della partita di calcio tra le nazionali di calcio italiana e israeliana una collega di Rainews24 è stata colpita da una pietra e un cronista di Local Team ha subito un trauma cranico. La vicinanza del sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige e dell'Assostampa Friuli Venezia Giulia.

La Federazione nazionale della Stampa italiana è vicina ai giornalisti rimasti feriti martedì 14 ottobre 2025 durante gli scontri di Udine. La Fnsi augura ai colleghi pronta guarigione e che possano presto tornare a raccontare ai cittadini cosa accade nelle nostre città. Il sindacato condanna, infine, la violenza dei manifestanti di Udine come ogni altra forma di violenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, esprimendo solidarietà «alla giornalista trentina di Brentonico Elisa Dossi, colpita da una pietra da attivisti pro pal mentre all’esterno dello stadio di Udine stava svolgendo il suo lavoro di cronista per Rainews24 durante la partita della nazionale di calcio Italia-Israele». In una nota, il sindacato regionale esprime «la più ferma condanna della violenza e vicinanza alla collega alla quale augura una pronta guarigione».

A ripercorrere quanto successo è anche il sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia: «Una collega di Rainews24 è stata colpita alla testa da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro all'esterno dello stadio. È stata soccorsa e portata al pronto soccorso di Udine, dove le sono state prestate le cure necessarie. Un altro giornalista, inviato del Local Team, ha poi subito un importante trauma cranico».

L’Assostampa Fvg esprime «vicinanza e augura una rapida guarigione ai colleghi, e condanna ogni forma di violenza, che non può mai essere giustificata o tollerata. Ai due colleghi, così come a tutti i giornalisti e alle giornaliste che ogni giorno lavorano sul campo con dedizione e coraggio per garantire il diritto all’informazione dei cittadini, va l’assoluta solidarietà del sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia». (anc)

@fnsisocial
Minacce
08 Ott 2025
Treviso, inviata di 'Fuori dal coro' aggredita durante un servizio sulle baby gang. La condanna di Sgv
Minacce
06 Ott 2025
Manifestazione per Gaza a Roma, cronista dell'Adnkronos accerchiata e minacciata
Minacce
30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
 Le altre news

Articoli correlati

Osservatorio Cronisti Minacciati13 Ott 2025
Cronisti minacciati, casi in aumento: 81 nei primi sei mesi del 2025. I nuovi dati del Viminale
Associazioni09 Ott 2025
Trieste, ancora un giornalista aggredito. Assostampa Fvg al fianco del collega
Associazioni09 Ott 2025
Aser: «Piena solidarietà e vicinanza ai cronisti rimasti feriti negli scontri in piazza a Bologna»
Usigrai07 Ott 2025
Usigrai: «Siamo contro gli insulti a Vespa e il clima di sospetto»
Cdr03 Ott 2025
I Cdr delle Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia e del Primorski: «Solidarietà ai colleghi aggrediti a Trieste»
Associazioni02 Set 2025
Vicenza, cronista aggredito allo stadio: Sindacato giornalisti risarcito
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits