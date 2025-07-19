La notizia sul sito web dell'Adnkronos

06 Ott 2025

Manifestazione per Gaza a Roma, cronista dell’Adnkronos accerchiata e minacciata

La collega stava documentando i movimenti di un gruppo di persone incappucciate.

Una cronista dell’Adnkronos è stata accerchiata e minacciata da persone incappucciate a Roma sabato 4 ottobre 2025, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione per Gaza. Lo riporta l’agenzia sul suo sito web, aggiungendo che il gruppo di incappucciati, che si trovava nel corteo pro Pal, arrivato a piazza San Giovanni, è stato fischiato dai manifestanti e cacciato: «Andate via», hanno urlato dalla piazza.



Dopo poco gli incappucciati si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. La collega dell'Adnkronos, che stava scattando delle foto, è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini. (anc)