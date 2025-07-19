CERCA
La notizia sul sito web dell'Adnkronos
Minacce 06 Ott 2025

Manifestazione per Gaza a Roma, cronista dell’Adnkronos accerchiata e minacciata

La collega stava documentando i movimenti di un gruppo di persone incappucciate.

Una cronista dell’Adnkronos è stata accerchiata e minacciata da persone incappucciate a Roma sabato 4 ottobre 2025, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione per Gaza. Lo riporta l’agenzia sul suo sito web, aggiungendo che il gruppo di incappucciati, che si trovava nel corteo pro Pal, arrivato a piazza San Giovanni, è stato fischiato dai manifestanti e cacciato: «Andate via», hanno urlato dalla piazza.

Dopo poco gli incappucciati si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. La collega dell'Adnkronos, che stava scattando delle foto, è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini. (anc)

Minacce
30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Minacce
29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Minacce
25 Set 2025
Rai, troupe di 'Porta a Porta' aggredita a Padova. La solidarietà dell'Usigrai
