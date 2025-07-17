Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi (Foto: ImagoEconomica)

29 Set 2025

Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»

Il giornalista della Nazione «offeso mentre stava facendo il suo lavoro dal sindaco di Terni», denunciano lunedì 29 settembre 2025 i rappresentanti sindacali. L'Assostampa: «Modi inaccettabili». L'Odg Umbria: «Indignazione e sconcerto».

I Cdr delle testate di Editoriale Nazionale insieme con Associazione Stampa umbra e Ordine dei giornalisti dell'Umbria al fianco del giornalista della Nazione Stefano Cinaglia, «aggredito verbalmente e offeso mentre stava facendo il suo lavoro, dal sindaco di Terni, Bandecchi», come spiegano i rappresentanti sindacali in una nota diffusa lunedì 29 settembre 2025.



I Comitati di redazione de La Nazione, di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino e Il Giorno, «esprimono la massima solidarietà» al cronista e si dicono pronti «a sostenere il collega in qualsiasi azione intenda intraprendere a tutela della propria onorabilità e di quella di una categoria che non smetterà di porre le proprie domande anche a fronte di un clima intimidatorio, ancor di più inaccettabile in ambiti istituzionali».



Immediata anche la reazione dell'Associazione Stampa Umbra, che stigmatizza l'accaduto e ribadisce come «quello di informare sia un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito. Non rispondere a una domanda è lecito, ma sono inaccettabili modi come quelli usati nei confronti del collega. L'Asu - conclude il sindacato regionale - continuerà a vigilare per il rispetto dei diritti dei giornalisti».



Anche l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria esprime «indignazione e sconcerto per la parole usate dal sindaco di Terni» e «tutta la nostra solidarietà», al collega.



L'Odg umbro «non arretrerà di un millimetro nella difesa della categoria e, ancora una volta, sottolinea come la libertà di stampa e di informare i cittadini sia uno dei punti cardine della nostra democrazia e non - concludono i giornalisti - un vecchio arnese di difesa stantia della categoria da calpestare a piacimento per ottenere qualche manciata di 'mi piace' sui social». (mf)