CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La notizia su Fanpage.it
Minacce 22 Set 2025

La testa mozzata di un capretto davanti a casa, minaccia mafiosa per la collega Giorgia Venturini

La giornalista si occupa di criminalità organizzata per Fanpage.it. L’atto intimidatorio è avvenuto lo scorso 10 settembre e l’inchiesta è nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia.

«Lo scorso 10 settembre è stata lasciata la testa mozzata di un capretto davanti all’abitazione di Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage.it che si occupa di criminalità organizzata. La testa del capretto era all’interno di un sacco nero assieme alla pelle scuoiata dell’animale. Il sacco era tagliato in un punto preciso, per far capire cosa si nascondeva dentro. Giorgia Venturini ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e, dopo le prime indagini, il caso è passato nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha subito predisposto un’attività di vigilanza presso la redazione di Fanpage.it di Milano e presso l’abitazione di Venturini». Lo si legge in una nota pubblicata su Fanpage.it lunedì 22 settembre 2025.

Fanpage.it prosegue: «Quando la nostra giornalista è stata informata è corsa subito dai carabinieri per presentare denuncia, mentre la testata ha mantenuto riserbo sulla vicenda per dare il tempo agli inquirenti di svolgere in tranquillità le prime indagini sul caso. È importante tuttavia dare testimonianza di quanto accaduto: perché per chi si occupa di criminalità organizzata questo sacco ha un unico significato: è uno dei più noti e gravi atti intimidatori usati dalla mafia. Non è un rifiuto abbandonato, non sono gli avanzi di una cena. Nel Sud Italia questi atti intimidatori sono frequenti, un po’ meno in Lombardia. Ma non è un caso che ora di quello che è successo alla nostra giornalista – e quindi anche a tutti noi di Fanpage.it – se ne sta occupando la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e il procuratore capo in persona. Questo vuol dire che è nella mani di chi ogni giorno, e da lunghi anni, si occupa di criminalità organizzata. Per queste persone – si conclude la nota - non ci sono dubbi di cosa si tratta. Testa mozzata e pelle hanno un chiaro significato: “O stai zitta o ti facciamo la pelle”».

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, con un post pubblicato su Facebook: «La reazione degli inquirenti è stata importante. Ma serve fare di più: le istituzioni devono garantire norme a tutela dei giornalisti, della loro sicurezza, perché servono a tutelare il diritto dei cittadini a essere informati».

Alla collega hanno espresso solidarietà anche il Cdr della Rai Tgr Lombardia e l’Associazione Lombarda dei Giornalisti. (anc)

@fnsisocial
Minacce
16 Set 2025
Usigrai: «Solidarietà ai colleghi della Tgr Piemonte aggrediti a Leinì»
Minacce
15 Set 2025
Giornalista Rai aggredito a Trieste, la solidarietà di Usigrai e Cdr della Tgr
Minacce
01 Set 2025
Roma, giornalista e troupe di Mediaset seguiti e aggrediti al Quarticciolo: due arresti
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni02 Set 2025
Vicenza, cronista aggredito allo stadio: Sindacato giornalisti risarcito
Associazioni09 Ago 2025
Bologna, giornalista insultato sui social. La solidarietà dell'Aser
Associazioni31 Lug 2025
Genova, nuovo striscione contro due giornalisti. La condanna di Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti liguri
Cpo-Fnsi28 Lug 2025
Cpo Fnsi «Solidarietà ad Antonella Napoli, insultata e minacciata sui social»
Cronaca19 Lug 2025
Bari: aggredì giornalista del Tg1, va in carcere la moglie del boss del clan Strisciuglio
Istituzioni17 Lug 2025
Camera, via libera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Fnsi: «Ora atti per migliorare la vita dei colleghi»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits