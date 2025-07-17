Il tribunale di Sulmona (Foto: tribunale-sulmona.giustizia.it)

30 Set 2025

Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

Il cronista è stato «aggredito verbalmente da parenti di un uomo arrestato per reati di droga con frasi che vanno da 'attento a quello che scrivi', 'vuoi vedere che ti scanniamo qua. Tu fai una brutta fine. Non esci vivo', e simili», ricostruisce l'Assostampa, che annuncia: «Pronti ad affiancare il collega nelle azioni che deciderà di intraprendere a propria tutela».

«Ancora un violento attacco a un giornalista mentre sta svolgendo il proprio lavoro. È ormai quotidianità». La denuncia arriva, martedì 30 settembre 2025, dal Sindacato Giornalisti Abruzzesi.



«Questa volta - spiega in una nota l'Assostampa - a subire minacce gravi, tentativi pesanti di intimidazione è stato il collega Andrea D'Aurelio, che all'interno del tribunale di Sulmona è stato aggredito verbalmente da parenti a vario titolo di un uomo arrestato per reati di droga (fermato dalla guardia di finanza con oltre un chilo di sostanze stupefacenti e 236mila euro in contanti), con frasi che vanno da 'attento a quello che scrivi', 'vuoi vedere che ti scanniamo qua. Tu fai una brutta fine. Non esci vivo', e simili».



Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi è «vicino al collega D'Aurelio, esprime a lui piena solidarietà e denuncia ancora la pericolosità del clima di insofferenza che a più livelli viene generato verso la libertà di stampa. Il collega ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto querela, il sindacato - conclude l'Assostampa - lo affiancherà nelle decisioni a propria tutela che deciderà di intraprendere». (mf)