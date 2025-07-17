CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il tribunale di Sulmona (Foto: tribunale-sulmona.giustizia.it)
Minacce 30 Set 2025

Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

Il cronista è stato «aggredito verbalmente da parenti di un uomo arrestato per reati di droga con frasi che vanno da 'attento a quello che scrivi', 'vuoi vedere che ti scanniamo qua. Tu fai una brutta fine. Non esci vivo', e simili», ricostruisce l'Assostampa, che annuncia: «Pronti ad affiancare il collega nelle azioni che deciderà di intraprendere a propria tutela».

«Ancora un violento attacco a un giornalista mentre sta svolgendo il proprio lavoro. È ormai quotidianità». La denuncia arriva, martedì 30 settembre 2025, dal Sindacato Giornalisti Abruzzesi.

«Questa volta - spiega in una nota l'Assostampa - a subire minacce gravi, tentativi pesanti di intimidazione è stato il collega Andrea D'Aurelio, che all'interno del tribunale di Sulmona è stato aggredito verbalmente da parenti a vario titolo di un uomo arrestato per reati di droga (fermato dalla guardia di finanza con oltre un chilo di sostanze stupefacenti e 236mila euro in contanti), con frasi che vanno da 'attento a quello che scrivi', 'vuoi vedere che ti scanniamo qua. Tu fai una brutta fine. Non esci vivo', e simili».

Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi è «vicino al collega D'Aurelio, esprime a lui piena solidarietà e denuncia ancora la pericolosità del clima di insofferenza che a più livelli viene generato verso la libertà di stampa. Il collega ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto querela, il sindacato - conclude l'Assostampa - lo affiancherà nelle decisioni a propria tutela che deciderà di intraprendere». (mf)

@fnsisocial
Minacce
29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Minacce
25 Set 2025
Rai, troupe di 'Porta a Porta' aggredita a Padova. La solidarietà dell'Usigrai
Minacce
22 Set 2025
La testa mozzata di un capretto davanti a casa, minaccia mafiosa per la collega Giorgia Venturini
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni02 Set 2025
Vicenza, cronista aggredito allo stadio: Sindacato giornalisti risarcito
Associazioni09 Ago 2025
Bologna, giornalista insultato sui social. La solidarietà dell'Aser
Associazioni31 Lug 2025
Genova, nuovo striscione contro due giornalisti. La condanna di Assostampa, Odg e Gruppo Cronisti liguri
Cpo-Fnsi28 Lug 2025
Cpo Fnsi «Solidarietà ad Antonella Napoli, insultata e minacciata sui social»
Cronaca19 Lug 2025
Bari: aggredì giornalista del Tg1, va in carcere la moglie del boss del clan Strisciuglio
Istituzioni17 Lug 2025
Camera, via libera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Fnsi: «Ora atti per migliorare la vita dei colleghi»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits