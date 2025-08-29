Usigrai: «Siamo contro gli insulti a Vespa e il clima di sospetto»

07 Ott 2025

I rappresentanti sindacali prendono posizione sulla scritta anonima contro il conduttore nell'ascensore Rai di Via Teulada.

«Le critiche si fanno e si ricevono. Gli insulti vanno rispediti al mittente. Vale anche per quelli scritti da mano anonima nell'ascensore Rai di Via Teulada, contro Bruno Vespa». Così l’Usigrai una nota diffusa martedì 7 ottobre 2025.



L’organismo sindacale di base conclude: «Non abbiamo mai risparmiato critiche al giornalista e conduttore Rai, sul suo contratto da artista e sul suo modo di fare informazione. Continueremo a farlo se lo riterremo necessario. Ma siamo contro chi usa questi metodi nei confronti di dipendenti e collaboratori della Rai, alimentando dentro l'azienda un clima di sospetto che è da rigettare». (anc)