CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Daniele Macheda, segretario dell'Usigrai (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Servizio pubblico 13 Feb 2026

Usigrai, Macheda: «Adesione massiccia allo sciopero delle firme»

Il sindacato dei giornalisti Rai: «Da colleghe e colleghi di tutte le redazioni è arrivato un segnale chiaro all’azienda sull'urgenza di assumere decisioni capaci di tutelare l'immagine e il ruolo del Servizio Pubblico. A poco è servito il comunicato alternativo con il quale si è tentato di disorientare il pubblico».

Adesione «massiccia» allo sciopero delle firme dei giornalisti Rai, da parte «sia dei colleghi dei Tg che di quelli dei Gr». Così il segretario dell'Usigrai Daniele Macheda all'Ansa, venerdì 13 febbraio 2026.

«In questo modo – aggiunge – le colleghe e i colleghi hanno voluto segnalare la loro solidarietà ai colleghi di Rai Sport richiedendo all'azienda di assumersi la responsabilità rispetto alle scelte fatte» e su quanto accaduto «alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali».

Nell'edizione delle 8 del Tg1 alcuni, pochi, giornalisti hanno deciso di lasciare le loro firme sui servizi fatti, per lo più su fatti del giorno precedente. «Sono pochi rispetto alla maggioranza dei colleghi che ha scelto di mostrare sensibilità per quanto accaduto», rileva ancora Macheda.

«Oggi – rimarca una nota dell'Esecutivo Usigrai diffusa nel pomeriggio – dalle giornaliste e dai giornalisti Rai è arrivato un segnale chiaro all’azienda sull’urgenza di assumere decisioni capaci di tutelare l’immagine e il ruolo del Servizio Pubblico. A poco è servito il comunicato alternativo autorizzato dall’azienda, con il quale si è tentato di disorientare telespettatori e radioascoltatori rispetto al comunicato sindacale di Usigrai che ha accompagnato il ritiro delle firme in tutte le redazioni».

Per l’Usigrai, «l’adesione alla protesta è stata massiccia anche perché risponde alla richiesta, che arriva da ogni parte, di tutelare il prodotto Rai, il ruolo del Servizio Pubblico, il lavoro di colleghe e colleghi che quotidianamente sono impegnati a raccontare con precisione e professionalità queste Olimpiadi. La protesta della redazione di Rai Sport oggi è la protesta di tutte le giornaliste e i giornalisti della Rai che chiedono una sola cosa a questo vertice: ristabilire con decisioni chiare la credibilità di un’Azienda che in oltre cento anni di storia non aveva mai vissuto un momento così basso».

In definitiva, «la gravità e la visibilità nazionale e internazionale di quanto accaduto non può essere taciuta, anche perché ne parla tutto il mondo. Il silenzio – conclude l’Esecutivo Usigrai – non può essere la soluzione e oggi le colleghe e i colleghi lo hanno detto chiaramente».

@fnsisocial
Servizio pubblico
12 Feb 2026
Sciopero delle firme in Rai, Cdr e fiduciario RaiSport: «Importante il sostegno dei colleghi»
Servizio pubblico
11 Feb 2026
Rai, Usigrai: «Il 13 febbraio sciopero delle firme a sostegno di RaiSport»
Servizio pubblico
11 Feb 2026
Cdr e Fiduciario RaiSport con Usigrai: «Preoccupazione per la perdita dei diritti delle Atp Finals»
Servizio pubblico
10 Feb 2026
Fnsi e Associazioni di Stampa: «Al fianco di colleghe e colleghi di Rai Sport»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr03 Feb 2026
Usigrai e i Cdr Tgr Rai: «Sul racconto delle violenze di Torino la Tgr Piemonte non valorizza il lavoro giornalistico»
Minacce01 Feb 2026
Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»
Minacce14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
Usigrai12 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
La polemica05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits